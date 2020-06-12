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Covid Hespress
الرئيسية | المرأة | جمعية تكرّم "الأطر الصحية النسائية" بمدينة سلا

جمعية تكرّم "الأطر الصحية النسائية" بمدينة سلا

جمعية تكرّم "الأطر الصحية النسائية" بمدينة سلا
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:19

تُواصل جمعية "نساء من أجل التعددية والسلام" مبادراتها الرامية إلى دعم ومساندة النساء المتواجدات على جبهة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد في المستشفيات المغربية، إذ كرّمت الأطر الصحية النسائية بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا.

وقدمت الجمعية علبة تضم مستلزمات طبية للحماية من كوفيد-19 موجهة لأزيد من 268 امرأة عاملة بمستشفى مولاي عبد الله، كما سُلم لهن كتيّب يوضح دوْر النساء العاملات في المجال الصحي في مواجهة وباء كورونا، ويتضمن أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بأدوارهن.

ويندرج تكريم جمعية "نساء من أجل التعددية والسلام" للأطر الصحية النسائية بمستشفى سلا ضمن سلسلة أعمال مماثلة قامت بها منذ ظهور وباء كورونا في المغرب، في إطار مبادرة تحت شعار "هي في المستشفى في مواجهة كورونا"، للتعريف بالدور المحوري للمرأة المغربية العاملة في القطاع الصحي في محاربة هذا الوباء.

وتتوق الجمعية المذكورة، حسب رئيستها، نادية الرمضاني، إلى توسيع دائرة النساء اللواتي ستكرّمهن لتشمل النساء العاملات في مختلف المجالات، منوّهة بالمهنية التي برهن عنها الطاقم الطبي والإداري بمستشفى مولاي عبد الله بسلا في مواجهة جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابواسيل الجمعة 12 يونيو 2020 - 13:26
" من اسدى اليكم معروفا فكافءوه و لو بدعاء خير " و ان كان دلك العمل قضي من باب الواجب.
اللهم قوي عملنا و كثر أجره
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5
2 - تحية محبة من بني ملال الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:18
تحية محبة وتقدير لكل الأطقم الصحية ببلادنا....
في وقت الشدة عرفناهم على حقيقتهم.... نكران للذات....و التفاني من أجل الآخرين......
صراحة يستحقون تحفيزات من الدولة ................يستحقون العناية اللازمة..............يستحقون معاملة حسنة...يستحقون منا كل حب....مهما قلنا لن نفي لكم قدركم....
لذلك ؛ نطلب العلي القدير أن يجازيكم على كل ما قدمتموه...
شهور : مارس...أبريل....ماي....يونيو....
من سنة 2020 سيبقى منقوشا في أذهاننا....سنطلب من أبنائنا....أن يحكوا ما شاهدوه من تضحيات لأبنائهم...إنكم يا أصحاب الوزرة البيضاء بالمستشفيات مفخرة للوطن. grand chapeau
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3
3 - عقدة " الرجل " الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:24
لماذا تم تكريم "الأطر الصحية النسائية" فقط وإقصاء الرجال ؟ عن أي تعددية أو سلام تتحدث هذه الجمعية التي تسمي نفسها "نساء من أجل التعددية والسلام" ؟ إنها عقدة "الذكورية" التي تعاني منها هذه الجمعيات المشكوك في أمرها.
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