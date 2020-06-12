جمعية تكرّم "الأطر الصحية النسائية" بمدينة سلا

هسبريس من الرباط

تُواصل جمعية "نساء من أجل التعددية والسلام" مبادراتها الرامية إلى دعم ومساندة النساء المتواجدات على جبهة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد في المستشفيات المغربية، إذ كرّمت الأطر الصحية النسائية بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا.

وقدمت الجمعية علبة تضم مستلزمات طبية للحماية من كوفيد-19 موجهة لأزيد من 268 امرأة عاملة بمستشفى مولاي عبد الله، كما سُلم لهن كتيّب يوضح دوْر النساء العاملات في المجال الصحي في مواجهة وباء كورونا، ويتضمن أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بأدوارهن.

ويندرج تكريم جمعية "نساء من أجل التعددية والسلام" للأطر الصحية النسائية بمستشفى سلا ضمن سلسلة أعمال مماثلة قامت بها منذ ظهور وباء كورونا في المغرب، في إطار مبادرة تحت شعار "هي في المستشفى في مواجهة كورونا"، للتعريف بالدور المحوري للمرأة المغربية العاملة في القطاع الصحي في محاربة هذا الوباء.

وتتوق الجمعية المذكورة، حسب رئيستها، نادية الرمضاني، إلى توسيع دائرة النساء اللواتي ستكرّمهن لتشمل النساء العاملات في مختلف المجالات، منوّهة بالمهنية التي برهن عنها الطاقم الطبي والإداري بمستشفى مولاي عبد الله بسلا في مواجهة جائحة كورونا.