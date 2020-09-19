24 ساعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا" (5.00)

  2. أطباء القطاع العام يمهدون لاحتجاجات على الحكومة (3.00)

  3. قوات بحرية مغربية "تعترض" سفينة أمريكية قبالة السواحل الأطلسية (3.00)

  4. احتجاج أمهات بطنجة (2.00)

  5. حركة "فتح" الفلسطينية تستفز المغاربة ببتر خريطة صحراء المملكة (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | المرأة | افتتاح أول "مقهى خاص بالنساء" بمدينة طنجة

افتتاح أول "مقهى خاص بالنساء" بمدينة طنجة

افتتاح أول "مقهى خاص بالنساء" بمدينة طنجة
مريم الجابري
السبت 19 شتنبر 2020 - 12:15

احتفت مدينة طنجة مؤخرا بافتتاح أول مقهى خاص بالنساء، أطلق عليه اسم "كونسيرطو كورغلز". ولقي الافتتاح استحسان فئة كبيرة من النساء، خصوصا بمدينة "عروس الشمال"، اللواتي تحمسن لزيارة المقهى واكتشاف مكانه.

ونزولا عند رغبة الكثير من النساء والفتيات واحتياجهن إلى مكان يمنحهن الارتياح والخصوصية، في ظل هيمنة الرجال على جل المقاهي الموجودة بالمدينة، تم افتتاح "كونسييرطو كورلز" الواقع بالبولفار.

رشيد أكزناي، مالك المقهى الذي كان مقيما بلندن لما يقارب الثلاثين سنة، أكد، في تصريح، أنه تم انتقاء ديكور وإكسسوارات المقهى بطريقة تليق بالجنس اللطيف، والذي يحمل اللون الوردي وديكورات مستوحاة من بعض المقاهي الموجودة في العاصمة البريطانية، بالإضافة إلى مقاعد مختلفة الأشكال، وفضاء للموسيقى والرقص.

وأشار أكزناي أن الهدف من افتتاح المقهى هو الاستثمار في بلده المغرب، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد، وبحكم نقص في الأماكن التي يمكن للمرأة المغربية ارتيادها بكل حرية قرر تنزيل الفكرة على أرض الواقع.

وأضاف صاحب هذا المشروع أن الأطباق والأكلات المقدمة تتميز بالحرفية، وهناك أطباق لأول مرة تقدم بالمغرب كـ"بولي بيري بيري" والتوابل المستوردة من الهند، بالإضافة إلى أكلة "بطاطا أساطا" المشهورة في منطقة الشمال، و"باسماتي رايس" بالطريقة الهندية، ناهيك عن الأكلات المعروفة في المطاعم المغربية.

واستردف أكزناي أنه بحكم وجود أسر جد محافظة بالمنطقة، فهذا المقهى سيكون متنفسا لهذه الفئة، وفرصة كذلك لتنظيم احتفالات أعياد الميلاد، أو بعض المناسبات كعيد المرأة، بكل أريحية، خصوصا أن الفتيات في مجتمعنا ما زلن يعانين من التحرش الجنسي.

وفي سياق متصل، أعربت رانيا، إحدى الزبونات، أنها جد سعيدة ومرتاحة لافتتاح مقهى خاص بالنساء، خصوصا أنه يمكن للنساء والفتيات المتحجبات ارتداء ما يشأن هناك لغياب كاميرات المراقبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - موحا السبت 19 شتنبر 2020 - 12:24
مع حمامات سادين غادين يبقوا عاصرين على قهوة نص نهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - متقاعدة السبت 19 شتنبر 2020 - 12:26
هادشي لي خاص هم لقهاوي سيرو قابلو ولادكم وديوها فديوركم ديرو شي حاجة تنفعكم دنيا واخرة آلله يهدينا جميعا لطريق الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - مروان السبت 19 شتنبر 2020 - 12:31
لابأس من تعدد الأفكار في أماكن الترفيه: مقاهي نسائية، مقاهي أدبية،..... هولندا مثلا تحضر جهاز معطوبا المقاهي حيث متطوعون لأصلاحها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - مسلم السبت 19 شتنبر 2020 - 12:32
انا فاعل الخير أريد بناء مساجد خاص بالنساء في كل أنحاء المملكة لصلات وحفظ القرأن الكريم وشكر اللهم إهدي نسائنا إلى طريق المستقيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - hanae hanou السبت 19 شتنبر 2020 - 12:39
فكرة رائعة اتمنى ان تعم في سائر المدن المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - البوهالي السبت 19 شتنبر 2020 - 12:40
ياصاحب المقهى أين توجد هذه المقهى بالضبط في طنجة ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - aziz السبت 19 شتنبر 2020 - 12:45
المغرب مشا بعيد بزاف حتى حد مبقى يقدر علينا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.