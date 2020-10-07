مغربية تتوج بجائزة "المهندسة المغاربية لـ2020"

ياسين أوشن

تُوّجت يسرى بُميان، طالبة مهندسة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تطوان، بجائزة "المهندسة المغاربية لسنة 2020"، المنظمة من قبل "مؤتمر مدارس مديري الهندسة الفرنسية".

وقالت الشابة المتوجّة، المتحدرة من الجماعة الترابية تونفيت بإقليم ميدلت، إنها "انخرطت بداية في مسابقة بالمدرسة التي تَدرُس بها على شاكلة ورشات عن بعد، بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضافت ذات الـ24 سنة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشاريع ذات صلة بالهندسة التي قدمتها؛ من قبيل منزل ذكي وطائرة دون طيار، ونظام أولي لنموذج ADAS...، احتلت مراكز متقدمة في المسابقة وواصلت المنافسة إلى أن بلغت النهائيات، لتُعلِن اللجنة المنظمة في فاتح أكتوبر الحالي خبر التتويج".

وأردفت بُميان، التي درست 5 سنوات في المدرسة المذكورة، أن الظفر بهذا اللقب تلقته بفخر واعتزاز كبيرين، وهو "إهداء لمنطقتي أولا، ولمدرستي وكافة أطرها، ولكل فتاة قروية طموحة تكافح لبلوغ أهداف وغايات أسمى داخل المجتمع، وأيضا لكل المغاربة والمغاربيين".

تجدر الإشارة إلى أن الغرض من هذه المسابقة، التي انطلقت سنة 2011، يكمن في إحقاق المساواة بين الجنسين، وحثّ الإناث على التدريب العلمي والمِهن الهندسية.