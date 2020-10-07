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الرئيسية | المرأة | مغربية تتوج بجائزة "المهندسة المغاربية لـ2020"

مغربية تتوج بجائزة "المهندسة المغاربية لـ2020"

مغربية تتوج بجائزة "المهندسة المغاربية لـ2020"
ياسين أوشن
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 10:44

تُوّجت يسرى بُميان، طالبة مهندسة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تطوان، بجائزة "المهندسة المغاربية لسنة 2020"، المنظمة من قبل "مؤتمر مدارس مديري الهندسة الفرنسية".

وقالت الشابة المتوجّة، المتحدرة من الجماعة الترابية تونفيت بإقليم ميدلت، إنها "انخرطت بداية في مسابقة بالمدرسة التي تَدرُس بها على شاكلة ورشات عن بعد، بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضافت ذات الـ24 سنة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشاريع ذات صلة بالهندسة التي قدمتها؛ من قبيل منزل ذكي وطائرة دون طيار، ونظام أولي لنموذج ADAS...، احتلت مراكز متقدمة في المسابقة وواصلت المنافسة إلى أن بلغت النهائيات، لتُعلِن اللجنة المنظمة في فاتح أكتوبر الحالي خبر التتويج".

وأردفت بُميان، التي درست 5 سنوات في المدرسة المذكورة، أن الظفر بهذا اللقب تلقته بفخر واعتزاز كبيرين، وهو "إهداء لمنطقتي أولا، ولمدرستي وكافة أطرها، ولكل فتاة قروية طموحة تكافح لبلوغ أهداف وغايات أسمى داخل المجتمع، وأيضا لكل المغاربة والمغاربيين".

تجدر الإشارة إلى أن الغرض من هذه المسابقة، التي انطلقت سنة 2011، يكمن في إحقاق المساواة بين الجنسين، وحثّ الإناث على التدريب العلمي والمِهن الهندسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - najah الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:21
ماشاء الله وبالمزيد من التوفيق ايتها المكافحة ونعم الثربية والاخلاق نفتخر ملي كنسمعو بلي باقي المجتهدات والمصابرات في ظل هذ الظرف الحرج هنيئا لاهلك وذويك مغربية وافتخر من الناحية العلمية اللهم بارك لك وفيك
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32
2 - مواطن الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:22
أنتم هم فخرنا وخا هاد لبلاد ما عطياش ليكم حقكم واصلو الإجتهاد وفقكم الله
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28
3 - kahf الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:29
وفقك الله للخير من خلال هدا التتويج تبرهنين على قدرة الوصول للمرأة والفتاة المغربية إلى مراكز عليا تشرف المغاربة ككل كما أرجو من الجهة المختصة من وزارة ومجتمع مدني من مواكبتك احتراماتي المجندين والمتابرين
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27
4 - elmos الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:33
سيري ابنتي بفخر الله يرضى عليك فرحتيني ودخلتي البهجة في قلبي بارك الله فيك
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27
5 - سعيد الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:53
اللهم بارك لها و لوالديها و زدنا من أمثالها و وفقها في جميع أمورها دمت انت و باقي أبناء هذا الوطن الغالي من نبغاء ومن متقفين و من طلاب العلم، دمتم جميعا فخرا و نجوما حقيقيين في سماء المعرفة البناءة، و دمتم متاصلين و محافضين على مغربيتكم رافعين العلم الوطني عاليا في جميع بقاع العالم، هنيءا و الف مبروك على هذه النتيجة المشرفة جدا.
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10
6 - maman الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:53
Un grand bravo pour tes efforts et bonne continuation , tu donnes un jolie exemple à toutes les jeunes marocaines pour travailler plus et exceller dans tout les domaines.
Allah yaounek ou yesser lik
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6
7 - Adil الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:55
مفخرة أخرى أضيفت إلى مفاخر أجيال المغرب بكل اعتزاز تستحقين التهاني والمتمنيات على هذه المنجزات . لك مني نجاحات أخرى في مجال الهندسة وفقك الله حتى تحقيق المزيد من الإنجازات الخلاقة .
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8
8 - كريمة الاجراوي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 11:56
ماشاء الله تبارك الرحمن مبروك لك ولنا انت وامثالك فخر للمملكة المغربية الله يحفظك ويتمم عليك بخير
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