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الرئيسية | المرأة | مناداة جمعوية بإلغاء إذن القضاة لتزويج القاصرات

مناداة جمعوية بإلغاء إذن القضاة لتزويج القاصرات

مناداة جمعوية بإلغاء إذن القضاة لتزويج القاصرات
هسبريس من الرباط
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:20

أصدرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة عبر فرعها بمدينة فاس نداءً من أجل التعبئة للحد من تزويج القاصرات، وذلك تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة الذي يُحتفل به في المغرب في عاشر أكتوبر من كل سنة.

وطالبت الجمعية عبر النداء، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة التي تُعطي الحق للقاضي في قبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، معتبرةً أن "هذه المادة تفتح التحايل على القانون، وهو ما يُساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصرات".

وتنص المادة سالفة الذكر على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 عاماً بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وهو مقرر غير قابل لأي طعن".

وجاء في نداء الجمعية أن احتفال المغرب باليوم الوطني للمرأة هذه السنة يتزامن مع مُرور 16 سنة على صُدور مدونة الأسرة، إذ قالت إنه "منذ دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ في 2004 وإلى حدود اليوم لم يستطع المُشرع وضع حد لتزويج القاصرات، بل بالعكس من ذلك مازال تزويجهن في ارتفاع مستمر، وهو ما أكده تقرير النيابة العامة لسنة 2018 والعديد من الدراسات التي أنجزتها جمعيات وطنية ومنظمات دولية".

ونبهت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة إلى أن "عدداً من الدراسات أكدت أن هذه الزيجات لا تنجح لأسباب من بينها التعرض للعنف وعدم تحمل المسؤولية، والمشاكل الأسرية، وعدم الدراية بالعلاقة الجنسية؛ ناهيك عن الأضرار الصحية التي تُلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملن الأول، وفي بعض الحالات وفاة الرضيع داخل منازلهن".

وأشارت الهيئة المدنية إلى أن هذا الواقع تم تأكيده من طرف شبابها وشاباتها الذين يقودون حالياً حملة تحسيسية بالعالم القروي بجهة فاس -مكناس، في كل من مولاي يعقوب والمهاية وصفرو، تحت شعار "أنا طفلة ولستُ عروسا"، في إطار مشروع "مبادرة روابط".

وحسب الهيئة المدنية فإن ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات "أصبحت شائعةً بشكل خاص في العالم القروي وتُعتبر نوعاً من أنواع البيدوفيليا المسكوت عنها"، مؤكدةً أن "المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس بيت الزوجية".

ومن أجل محاربة هذه الظاهرة المجتمعية المزعجة، كما وصفتها، طالبت الجمعية ذاتها بـ"احترام المغرب لالتزاماته من خلال إعمال اتفاقية حُقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المصادق عليها"، وشددت أيضاً على أن هذه الظاهرة تستوجب "وضع سياسات وبرامج للحد منها، خاصة أنها ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات أمراً ضرورياً حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مراقب مروكي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:32
تصور أن رئيس أو رئيسة الجمعية ولهم ابنة قاصرة وتقدم إليها رجل أو أبن عائلة كبير ويملك من الثرواث الكثير الكثير هل تضن انه أو أنها تعارض هذا الزواج السمين كلا وألف كلا. إذن مادام أن القاصر (ة) يملك الرغبة في الزواج تحت إذن والديهما و بطريقة شرعية فلماذا هاته المعارضة من الأفضل صيانة للكرامة أو الفساد باسم المتعة والزنى
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12
2 - خالد الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:33
المراهقة القاصر إذا مارست الجنس في الاعدادية او الثانوية تسمونه حرية فردية و تقدم و... لكن إذا أرادت الزواج والعفة و تكوين أسرة تسمونه عارا و ظاهرة شاذة يجب منعها! الجمعيات الاسترزاقية الممولة خارجيا لا تهمها الفتاة القاصر بل يهمها تدمير القيم و نشر الفساد في المجتمع و هم يتلقون تعويضات خيالية لقاء هذا الافساد المتعند والغريب هو صمت الدولة على هذه الجمعيات
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24
3 - ع-ع الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:34
امهاتنا فزمان تزوجو صغار وولدو تبارك الله ورباو وكبرو اجيال .وفهذ الزمان الشباب والشبات الله اهديهم اعرفو بحق المسؤولية .وفنظري اللهم الحلال ولا الحرام .راه كاينين قاصرات بعقلهم كاينين مراهقات بلا عقل .المهم داكشي ترابي والزواج قسمة ونصيب زائد مسؤولية .
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13
4 - افضل البرقوق ! الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:35
سؤالي لهذه الجمعية. .. بأي وجه حق تتدخلين في امور الحياة الزوجية والأسرية ؟! ادهبي إلى الخمارات والحانات والشواطئ ... لترى العجب العجيب ... ام عقدتكم في الزواج فقط !! اما مساعدة اﻻسر الفقيرة في التربية والتعليم والصحة. .. ابدا ﻻتتملكون !؟ أتساءل من جديد من يمولكم!!
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5 - مهتم جدا الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:40
لا حول ولا قوة الا بالله . هذه الجمعيات تريد القضاء حتى على الاستثناء الذي هو طبيعة الخلق في كل شيء باعتبار ان لكل قاعدة اسثناء . هذه الجمعيات تريد القضاء على كل شيء
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11
6 - الفاروق الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:51
بيدوفيليا مقننة لا أقل ولا اكتر. مرضى يريدون الاستلداد بطفلات صغيرات لا يعرفن اي شيء عن الزواج والحياة الأسرية.
شتى بين خلق نبي ووحش بشري.
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7 - سعد حبيب الله الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:54
خص هذه الجمعية تشوف حالات الاغتصاب والفساد والاستغلال ديال القاصرات في طريق الزنا والدعارة. وتخلي بنات المسلمين يتزوجوا من الهضرة الخاوية
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6
8 - midou الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:56
نفس معايير الزواج يطبق في جميع دول العالم تقريبا.
للحد من الزواج بين الشبان وتحديد النسل.
لقذ أعطوا للمرأة حقوقا كثيرة مختلقة على حساب الرجال
الذين اصبحوا ينظرون للزواج من منظور الربح والخسارة لذلك نرى العزوف عن الزواج اصبح مشكلة للمجتمع وبالتالي انتشرت الفاحشة.
هذه المعايير حددتها الأمم المتحدة تحت السماوات بين الجنسين. بل حددت للدول 30 % من مناصب الشغل أو أكثر تخصص للنساء . حتى أصبحت المرأة لا تفكر في الزواج بتاتا
لاحول ولا قوة الا بالله.
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9 - zouhir الأحد 11 أكتوبر 2020 - 11:57
حاربوا الزنا و الفساد و الهشاشة بتشجيع الزواج و وضع اجراءات مخففة و شجعوا التعدد و اخلقوا فرصا لتشغيل الشباب الشرع يقول البلوغ بلوغ البنت تتزوج و نحن نقول 18 سنة اين الخلل ؟
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