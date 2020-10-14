جمعية تنتقد التمييز ضد النساء بالفنادق والمقاهي

هسبريس من الرباط

دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الحكومة وباقي أجهزة الدولة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن المشروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون، وفرض احترام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظيت بمصادقة المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

يأتي ذلك بعدما سجلت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "قيام بعض أرباب المقاهي والفنادق المرخص لها تقديم مشروبات كحولية باشتراط "ورقة البوليس" على النساء قبل الترخيص لهن بالعمل؛ ما يتم بموجبه إخضاعهن لتحقيق أمني، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو الولي"، بتعبيرها.

وأردف البيان بأن "هذا الإجراء يشمل النساء دون غيرهن، بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن؛ كساقيات، ونادلات، ومسؤولات إداريات، وحتى مشرفات على النظافة؛ كما لم تسلم منه النساء اللاتي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل".

وأكد المنشور الإخباري أنه "كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وتراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن، بعيدا عن الخوض في أهلية حَسم فيها القانون منذ زمن، واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن، واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن".

واعتبرت الجمعية أن "هذه الممارسات تعد خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".

وتنضاف إلى ذلك، حسب الهيئة ذاتها، "المادة 22 التي تحظر المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31 التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي".