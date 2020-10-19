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الرئيسية | المرأة | "الإثبات والنظرة الدونية" يبْطئان محاصرة التحرش الجنسي بالمغرب

"الإثبات والنظرة الدونية" يبْطئان محاصرة التحرش الجنسي بالمغرب

"الإثبات والنظرة الدونية" يبْطئان محاصرة التحرش الجنسي بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:00

قالت نعيمة الكلاف، المحامية بهيئة الرباط والناشطة الحقوقية، إن الترسانة القانونية وحدها غير كافية للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، في ظل الصعوبات التي تواجهها النساء لإثبات تعرضهن للتحرش من قبيل إثبات الواقعة.

واعتبرت الكلاف، في مداخلة لها ضمن ندوة تفاعلية عن بعد، نظمها مساء الأحد "منتدى الحداثة والديمقراطية" حول "التحرش الجنسي"، أن إثبات التعرض للتحرش، سواء في أماكن العمل أو في الفضاء العام، عن طريق شهادة الشهود، أو حصول الضرر، يعدّ عائقا أمام النساء لتقديم شكايات ضد المتحرشين بهن.

وانتقدت المحامية بهيئة الرباط عدم مواكبة القانون 13.103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بحملة تحسيسية للتعريف بمقتضياته، حتى تكون النساء على علم بما يوفره لهن من حماية، وليكون ممارسو التحرش على بيّنة من العقوبات التي يوجبها فعل التحرش.

وأضافت الكلاف أن نسبة قليلة فقط من النساء يرفعن شكاوى ضد المتحرشين بهن، وغالبا ما يتم ذلك بعد لجوئهن إلى الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، بينما يندُر أن تتوجه المرأة وحدها إلى القضاء، نظرا لصعوبة المساطر القضائية، معتبرة أن "الولوج إلى العدالة غير متيسر".

وعرّفت وصال المغاري، أخصائية نفسية ومديرة مركز "آنا فرويد" للعلاج النفسي والتنمية الذاتية، التحرش الجنسي بأنه "سلوك جنسي غير مرغوب فيه يجعل الشخص الذي يتعرض له يشعر بالإهانة والظلم والانتقاص والاحتقار والتوتر، لأنه يجد نفسه إزاء موقف يعرّضه للشعور بالألم والإحساس بالعجز".

وأوضحت المغاري أن التحرش الجنسي يخلف تأثيرات نفسية سلبية على الشخص الذي يتعرض له، تنجم عن الصدمة التي يشعر بها، يعقبها شعور بتأنيب الضمير، لأنه يعتبر نفسه مسؤولا عمّا تعرض له، لافتة الانتباه إلى أن التحرش يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات، مثل اضطراب النوم وفقدان الشهية والاكتئاب، وقد يؤدي أحيانا إلى الانتحار.

ونبّهت الأخصائية النفسية ذاتها إلى أن ضحية التحرش الجنسي قد تكون عرضة للصدمة المتجددة بعد تجاوز الصدمة الأولى، حين تسترجع ذكريات حادثة التحرش التي تعرضت لها، أو لوجود مثيرات نفسية، من قبيل التعرض لموقف مشابه، أو تقاسم تجربة مع إنسان تعرض للحادثة نفسها.

وفسّرت المغاري ارتفاع نسبة النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي بالمجتمع المغربي، على غرار مجتمعات إفريقية وعربية، بكون المرأة "يُنظر إليها كشيء وكأداة من أدوات المتعة وليس إنسانا له مكانة اعتبارية داخل المجتمع"، إضافة إلى سيادة العقلية التي لا تتقبل تقاسم الفضاء العام مع المرأة.

فيما ترى آمنة التراس، فاعلة جمعوية وحقوقية، أنه "لا يوجد حل للقضاء على التحرش الجنسي، لأنه مشكل بنيوي"، قبل أن تستدرك قائلة إن تسريع وتيرة القضاء على هذه الظاهرة، على المديين المتوسط والبعيد، أمر ممكن إذا تم تكثيف جهود منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة.

وأضافت التراس "علينا أن ننتظم لنتجاوز نمط العمل القائم على الترقيع، وإرجاع الدينامية إلى الحركة النسائية عبر التشبيك وتكثيف الجهود من أجل إحداث التغيير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - وقلة الحشمة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:04
لا يجب اغفال قلة الحشمة.فالكثيرات يتحرشن بملابسهن الغير محتشمة.الله يهدينا على انفسنا.المشكل مشكل منظومة الأخلاق.
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2 - ناجز الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:08
يتكلمون عن التحرش الجنسي ضد المراة وينسون تحرش بعض النساء بالرجال. المفروض التحدث فيي كلا الموضوعين في اطار مبدا المناصفة.
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3 - N.H الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:09
العجب العجاب أصبحنا نعيشه في زمن الرويبضة على العكس الرجال هم من يتعرضن للتحرش من طرف الإناث بلباسهن الفاضح الذي يخدش الحياء و تبرجهن الذي تشمئز منه الأنفس و كلامهم الساقط وووو
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4 - Mounir الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:12
التحرش الجنسي له علاقة وطيدة بالكبت الاجتماعي اللذي يرجع لعدة اسباب من بينها عدم القدرة على الزواج او عدم الاقتناع بالشريك من الناحية الجنسية بالنسبة للمتزوجين,واخرى ترجع الى الشهوة الزائدة.
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5 - Adnane الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:13
لا يجب ان ننسى الدور الكبير الذي يلعبه الحرمان الجنسي في التحرش. الرجل تبدأ لديه الرغبة الجنسية عند 15-16 سنة ويمكن ان لا يمارس الا مرة او مرتين في السنة. وحين يكبر لا يقدر ماديا على الزواج.
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6 - مغربي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:20
اذا اردنا ان نجد.حلا لهاته المعضلة و بكل موضوعية فالحل بسيط لمن اراد الحق و بدون متاهات ،هو ستر الفتاة لمفاتنها و ان تلبس لباس محتشم يسترها و ان نرجع الى اخلاق ديننا ،اما ان تبدي البنت مفاتنها في الشارع بدعوى حرية شخصية فهاذا يثير شبابا هم اصلا لديهم ازمات اقتصادية لا يستطيعون ان يعفوا انفسهم فيفتتنون بالمتبرجات في الشارع و هنا تبدأ المشاكل.،هذا هو الواقع،لا نكذب على انفسنا الفتاة الجميلة المبدية لزينتها تفتن الجميع .
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7 - البخاري الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:21
كيف يعقل ألا تتعرض الفتاة البريئة من التحرش الجنسي وهي تلبس ملابس فتانة
تجذب كل من يراها فاللباس المحتشم هو من ضمن العوامل المهمة للقضاء عل التحرش وهذا ما تجهله الجمعيات النسوية بسبب ثقافتهن البعيدة عن قيم المجتمع.
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8 - hamid الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:21
هههه البنات أحتا لمزوجات والاو كيتحرشو بعنيهوم أبلملابس الشفافة اسراول دجين....كولشي واضح ....مبقا مايعجب....الفساد .....النفاق تم النفاق
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9 - قول الحقيقة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:22
ما تدعيه هذه النسوة غير صحيح بالمرة. و الصحيح أن النساء من يتحرشن بالرجال عندما يقصدون أماكن العمل مرتدين ملابس تظهر بوضوح كل مفاتنهن و كل زوايا جسمهن مما يثير نوعا من الغريزة الفطرية الطبيعية من تجادب بين الرجل و المرأة. إذن من يوفر أسباب وقوع فعل يعتبر طرف و ليس ضحية كما يحاول إيهامنا هؤلاء النسوة. كما نلاحظ حاليا أن من يتكلم مع النساء هم غالبا شباب في مقتبل العمر و لهن رغبة في التعرف على الجنس اللطيف وهو أمر عادي طبيعي و عندما نقرأ ما يرددن نظن أنهن لم يعد يرغبن في وجود أية علاقة حب في الدنيا. والله لقد فقدنا البوصلة و أصبحنا يتشبتن في أي شيئ ليظهرن ضحية أمر غير موجود أو في طريق الانقراض
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10 - مواطن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:26
لماذا لا يتم إعتبار التبرج نوع من التحرش الجنسي لأن العفيفات لا يتحرش بهم أحد
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11 - houssat الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:27
انا رجل متزوج تعرضت للتحرش في الشارع من سيدة ادعت انها أمية وطلبت مني أن أقر أ الوصفة الطبية وبعد ما بدأت اشرح لها قالت لي: "يا الله تغدى معاي في داري....انا مطلقة وعندي بنت صغيرة " قلت لها لا .وتركتها. سؤالي كيف اتبت للمحكمة هذه الواقعة؟
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12 - فارس بلا جواد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:30
المجتمع المغربي ولا مجتمع منحل أخلاقيا ودينيا ناس زمان كانت الحشمة والدين هي سمات المجتمع دابة خرجتو لينا دين في مقاس المنظمات الأوربية و تربية تحيدات من المدراس المغربية البنات تيلبسوه المزير والقصير والأولاد تيقزبو في الشعر والسروال والي هضر الاستاذ يكون هو المخطئ قديما كان التربية في البيت والحومة والمدرسة دابة داكشي كامل أصبح من الماضي البنات تعرو والأولاد سعرو والنتيجة تحرش واغتصاب بالجملة
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13 - الجمعية الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:31
السلام عليكم ورحمة الله تحية وتقدير إلى جميع القراء...أين هذه الجمعيات من أطفال الشوارع..سبب الخراب هذه الجمعيات
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14 - بوعمامة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:33
الأربعة الأئمة اتفقوا ان لا ينفق الزوج على زوجته المريضة لانها أصبحت غير صالحة للجماع
‏-كتاب رياض الصالحين
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