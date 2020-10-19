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الرئيسية | المرأة | النيابة العامة تعزز التدابير المناهضة لتعنيف النساء‎

النيابة العامة تعزز التدابير المناهضة لتعنيف النساء‎

النيابة العامة تعزز التدابير المناهضة لتعنيف النساء‎
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:10

أطلقت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، شريط فيديو للتوعية بالعنف ضد النساء والفتيات أثناء أزمة "كوفيد 19" ومعلومات عن خدمات العدالة عن بُعد المتاحة للنساء والفتيات ضحايا العنف.

وحسب ما أعلنته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن السياق المنزلي، الذي يشمل السياق الزوجي والأسري بما في ذلك الأصهار، هو الأكثر تميزًا بالعنف وبالفعل، تبلغ نسبة انتشار العنف الأسري في المغرب 52 في المائة، أي 6.1 مليون امرأة.

وتقول الهيئة إنه "قد تفاقم هذا الوضع مع ظروف الحجر الصحي وزيادة الأعباء والضغط المرتبط بمسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال، فضلاً عن فقدان سبل العيش المرتبط بالفرص المحدودة للتواصل الاجتماعي، والوصول المحدود إلى الخدمات المجتمعية والدعم".

شريط الفيديو أفاد بأن "رئاسة النيابة العامة حرصت، منذ إحداثها، على توفير مناخ آمن لهؤلاء النساء يعتمد على احترام مبدأ المساواة ومحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة بتفعيل القوانين التي تحميها".

وأكد الفيديو أن النيابة العامة عززت، خلال فترة الحجر الصحي، حمايتها للنساء، قائلا إنه "في الوقت الذي وجد فيه البعض الحجر الصحي فرصة لتعميق أواصر المحبة والمودة مع زوجته وأبنائه للأسف آخرون جعلوا منه فرصة لتفريغ العنف ضد أسرتهم".

ومن ضمن الإجراءات التي قال الفيديو إنه تم وضعها خلال فترة الحجر الصحي تعزيز خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة منذ سنوات في جميع محاكم المغرب، قائلة إن "هدف الخلايا تمكين هؤلاء النساء من حقوقهن واستقبالهن بشكل يومي التكفل بهن".

وخلال فترة الحجر الصحي، وضعت رئاسة النيابة العامة تدابير استثنائية إضافية لتمكين ضحايا العنف من التبليغ عن بُعد، كما تم تعزيز التبليغ عن طريق المنصات الإلكترونية أو الخطوط الهاتفية للنيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.

كما جرى أيضا إطلاق "منصة كلنا معاك التي أطلقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، سواء من خلال التطبيق أو الرقم الهاتفي الذي يتلقى شكايات النساء طوال أربع وعشرين ساعة طيلة أيام الأسبوع ونقلها إلى مصالح النيابة العامة أو الشرطة والدرك الملكي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Younes الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:30
لماذا لا تعزز التدابير ضد الشفرة والكريساج؟أليس في تصاعد مستمر؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ا
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2 - هشام الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:30
خلال فترة الحجر الصحي اتصلت زوجتي 6 مرات واتهمتني انني اضربها واخرجها من المنزل او احتجزها بل وفي بعض المرات اعطتني الهاتف لاتحدث مع الشرطة، لاقول لهم ان الامر يتعلق بشكايات كيدية، وذلك بسبب المصروف. فبسبب الازمة اوقفت كل مصاريف الكماليات مثل تغيير ديكور الصالون وتغيير صباغة غرفة الاطفال ما نتج عنه 6 اتصالات، وبعدها نحن في مرحلة الطلاق. والسبب تغيير ديكور الصالون.
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3 - العريشي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:35
في فرنسا تقتل إمرأة كل يوم معنفتا من زوجها أو عشيقها في فرنسا أكثر من 100 ألف إغتصاب و محاولة إغتصاب سنويا في الولايات المتحدة تعنف إمرأة كل 7دقائق في الصين العنف الزوجي لا يعاقب قانونيا ......قارنوا بين المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي ؟؟ لا دراسات لا إحصائيات يودون تقليد الغرب و يجهلون مشاكل المرأة و معاناتها في الغرب
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