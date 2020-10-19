النيابة العامة تعزز التدابير المناهضة لتعنيف النساء‎

هسبريس - أمال كنين

أطلقت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، شريط فيديو للتوعية بالعنف ضد النساء والفتيات أثناء أزمة "كوفيد 19" ومعلومات عن خدمات العدالة عن بُعد المتاحة للنساء والفتيات ضحايا العنف.

وحسب ما أعلنته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن السياق المنزلي، الذي يشمل السياق الزوجي والأسري بما في ذلك الأصهار، هو الأكثر تميزًا بالعنف وبالفعل، تبلغ نسبة انتشار العنف الأسري في المغرب 52 في المائة، أي 6.1 مليون امرأة.

وتقول الهيئة إنه "قد تفاقم هذا الوضع مع ظروف الحجر الصحي وزيادة الأعباء والضغط المرتبط بمسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال، فضلاً عن فقدان سبل العيش المرتبط بالفرص المحدودة للتواصل الاجتماعي، والوصول المحدود إلى الخدمات المجتمعية والدعم".

شريط الفيديو أفاد بأن "رئاسة النيابة العامة حرصت، منذ إحداثها، على توفير مناخ آمن لهؤلاء النساء يعتمد على احترام مبدأ المساواة ومحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة بتفعيل القوانين التي تحميها".

وأكد الفيديو أن النيابة العامة عززت، خلال فترة الحجر الصحي، حمايتها للنساء، قائلا إنه "في الوقت الذي وجد فيه البعض الحجر الصحي فرصة لتعميق أواصر المحبة والمودة مع زوجته وأبنائه للأسف آخرون جعلوا منه فرصة لتفريغ العنف ضد أسرتهم".

ومن ضمن الإجراءات التي قال الفيديو إنه تم وضعها خلال فترة الحجر الصحي تعزيز خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة منذ سنوات في جميع محاكم المغرب، قائلة إن "هدف الخلايا تمكين هؤلاء النساء من حقوقهن واستقبالهن بشكل يومي التكفل بهن".

وخلال فترة الحجر الصحي، وضعت رئاسة النيابة العامة تدابير استثنائية إضافية لتمكين ضحايا العنف من التبليغ عن بُعد، كما تم تعزيز التبليغ عن طريق المنصات الإلكترونية أو الخطوط الهاتفية للنيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.

كما جرى أيضا إطلاق "منصة كلنا معاك التي أطلقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، سواء من خلال التطبيق أو الرقم الهاتفي الذي يتلقى شكايات النساء طوال أربع وعشرين ساعة طيلة أيام الأسبوع ونقلها إلى مصالح النيابة العامة أو الشرطة والدرك الملكي".