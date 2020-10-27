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الرئيسية | المرأة | ‪حقوقيون يثيرون تراجع وضع المرأة في سوق الشغل‬

‪حقوقيون يثيرون تراجع وضع المرأة في سوق الشغل‬

‪حقوقيون يثيرون تراجع وضع المرأة في سوق الشغل‬
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 13:25

دقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ناقوس الخطر بشأن ما أسمته "خطر تراجع وضعية النساء في سوق الشغل".

وانتقدت الجمعية، ضمن بلاغ لها، "التراجع الخطير لتواجد النساء في سوق الشغل وانخفاض معدل النشاط لديهن بنقطتين مئويتين وفقدانهن 230 ألف منصب هذه السنة"، قائلة إن الأمر يتعلق بـ"رقم مهول يسجل في مدة قياسية"، ومعتبرة أن هذا الوضع "انتكاسة حقيقية لحق النساء في العمل والولوج إلى سوق الشغل، وعرقلة كبيرة للاختيار الذي وضعه المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء وتحقيق المساواة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها البلد".

كما قالت الهيئة النسائية إنها "تدرك تمام الإدراك أن جائحة كوفيد 19 كان لها الأثر الكبير على فقدان العديد من المواطنين والمواطنات لمناصب شغلهم وشغلهن، إلا أنها تذكر بأنها أثارت الانتباه، من خلال عدة بلاغات سابقة، إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من الآثار السلبية للجائحة والأقل استفادة من التدابير المتخذة لتجاوز تبعاتها السلبية، كالدعم المخصص للمتضررين والمتضررات من آثار كوفيد-19، خاصة المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل خلال الفترة نفسها، إذ لم يتجاوز معدل استفادة النساء 10 بالمائة مقابل 35 بالمائة لدى الرجال".

ودعت الجمعية الحكومة إلى التعامل مع آثار جائحة كوفيد-19 "بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء والرجال"، مذكرة بضرورة "الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة".

ودعت الجمعية كذلك إلى "مراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشيطات العاملات يشتغلن كعاملات أو عاملات يدويات في قطاع الفلاحة والغابة والصيد، و15 بالمائة فقط من النساء المشتغلات بهذا القطاع مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي".

وشدد المصدر ذاته على ضرورة "اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء والرجال، وحماية النساء من البطالة"، مع حثه على ضرورة "إقرار قوانين أكثر فاعلية من أجل حماية النساء من التمييز المبني على الجنس والشطط والعنف والتحرش داخل أماكن الشغل، ومن كل فعل أو سلوك قد يجبرهن على التخلي عن مصدر رزقهن، وتسريع المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية ضد العنف والتحرش بأماكن العمل بهدف ضمان الحماية اللازمة للنساء".

وتحدثت الهيئة ذاتها عن أهمية "العمل على تعميم نظام الحماية الاجتماعية وتوسيعه ليشمل ربات البيوت، تثمينا لاقتصاد الرعاية الذي يقمن به، والذي يساهم بـ34.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، حسب تقدير المندوبية السامية للتخطيط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 13:35
ماذا عن وضع الرجال الآباء أرباب الأسر حاملي المسؤوليات الثقيلة الذين ينتحرون ام تتحدثون عن بعض النسوة العاملات من أجل شراء مواد التجميل الباهضة الثمن و ممارسة الشوبينغ و التجميل،مع ٱحترامي للعاملات من أجل أبنائهن .؟؟؟؟؟
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2 - N.H الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 13:51
على من تضحكون!!!؟؟بل ما نراه في الواقع عكس ما تترترون به أينما حليت و إرتحلت تجد الإناث يستولون على جميع الخدمات و الإدارات أكثر من الرجال و تركتمون الرجال يتخبطن داخل البطالة و هذا من الأسباب الرئيسية لعزوف الشباب عن الزواج
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3 - م روان الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:01
الرد على تعقيب الاول اكثر النساء المتضررات من سوق الشغل هن عاملات يشتغلن في الحقول والمعامل وشركات النضافة ويعلن ابناؤهن وازواجهن واسرهن اما ما تحدث عنهن فاجرتهن قارة سواء كانت الازمة ام لم تكن .
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4 - Réaliste الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:16
"....مذكرة بضرورة "الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة..."دبا مازال ما فهمت، هل تريدون مساواة أم لا؟ المرجو التوضيح
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5 - laila الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 14:17
la femme beneficie de beaucoup d'avantages dans plusieurs secteurs,sauf qu'il faut sensibiliser les femmes sur leur droit au sein du travail.Certains employeurs ne respectent pas le droit de ses femmes.Aussi une grande tranche des femmes quittent tot lecole et ne recoivent ni education ni formation,donc certainement,elles vont subir beaucoup de discrimination par la suite....Eduquer la petite fille,comme ca vous gagnerez!
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