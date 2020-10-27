‪حقوقيون يثيرون تراجع وضع المرأة في سوق الشغل‬

هسبريس - أمال كنين

دقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ناقوس الخطر بشأن ما أسمته "خطر تراجع وضعية النساء في سوق الشغل".

وانتقدت الجمعية، ضمن بلاغ لها، "التراجع الخطير لتواجد النساء في سوق الشغل وانخفاض معدل النشاط لديهن بنقطتين مئويتين وفقدانهن 230 ألف منصب هذه السنة"، قائلة إن الأمر يتعلق بـ"رقم مهول يسجل في مدة قياسية"، ومعتبرة أن هذا الوضع "انتكاسة حقيقية لحق النساء في العمل والولوج إلى سوق الشغل، وعرقلة كبيرة للاختيار الذي وضعه المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء وتحقيق المساواة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها البلد".

كما قالت الهيئة النسائية إنها "تدرك تمام الإدراك أن جائحة كوفيد 19 كان لها الأثر الكبير على فقدان العديد من المواطنين والمواطنات لمناصب شغلهم وشغلهن، إلا أنها تذكر بأنها أثارت الانتباه، من خلال عدة بلاغات سابقة، إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من الآثار السلبية للجائحة والأقل استفادة من التدابير المتخذة لتجاوز تبعاتها السلبية، كالدعم المخصص للمتضررين والمتضررات من آثار كوفيد-19، خاصة المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل خلال الفترة نفسها، إذ لم يتجاوز معدل استفادة النساء 10 بالمائة مقابل 35 بالمائة لدى الرجال".

ودعت الجمعية الحكومة إلى التعامل مع آثار جائحة كوفيد-19 "بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء والرجال"، مذكرة بضرورة "الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة".

ودعت الجمعية كذلك إلى "مراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشيطات العاملات يشتغلن كعاملات أو عاملات يدويات في قطاع الفلاحة والغابة والصيد، و15 بالمائة فقط من النساء المشتغلات بهذا القطاع مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي".

وشدد المصدر ذاته على ضرورة "اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء والرجال، وحماية النساء من البطالة"، مع حثه على ضرورة "إقرار قوانين أكثر فاعلية من أجل حماية النساء من التمييز المبني على الجنس والشطط والعنف والتحرش داخل أماكن الشغل، ومن كل فعل أو سلوك قد يجبرهن على التخلي عن مصدر رزقهن، وتسريع المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية ضد العنف والتحرش بأماكن العمل بهدف ضمان الحماية اللازمة للنساء".

وتحدثت الهيئة ذاتها عن أهمية "العمل على تعميم نظام الحماية الاجتماعية وتوسيعه ليشمل ربات البيوت، تثمينا لاقتصاد الرعاية الذي يقمن به، والذي يساهم بـ34.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، حسب تقدير المندوبية السامية للتخطيط".