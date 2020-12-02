هيئة تسجل ارتفاع "العنف الاقتصادي" ضد النساء

هسبريس - عبد الإله شبل

قالت الشبيبة العاملة المغربية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن ظاهرة العنف ضد النساء تسجل ارتفاعا مطردا ومقلقا، ذلك أن العديد من النساء "لازلن عرضة لمختلف أشكال العنف سواء النفسي، الجسدي، الجنسي، الاقتصادي أو الإلكتروني".

وسجلت الشبيبة في بيان لمكتبها الوطني، ارتفاع منسوب العنف المادي والرمزي من إيذاء اقتصادي واجتماعي متمثل في طرد وتسريح النساء مع ظهور جائحة كورونا، حيث مورست في حقهن مختلف أشكال العنف "دون ضمان وحماية لحقوقهن الاقتصادية، مع تقلص فرص ونسب ولوجهن لسوق الشغل، مما يؤدي إلى تأنيث البطالة وارتفاع أرقام العنف الأسري والعنف بكل تجلياته بالأماكن العمومية".

وشددت الشبيبة، وفق المصدر نفسه، على أن الأوضاع الاقتصادية للنساء تدهورت، مقابل "غياب آليات الحماية الاجتماعية مما يدفع بالعديد من المشغلين إلى طردهن بالجملة دون أية ضمانات لحقوقهن الاقتصادية".

كما سجلت "استمرار معاناة النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد في أماكن العمل، وخصوصا في الشركات والضيعات الفلاحية"، مشيرة إلى إقدام أرباب الشركات على "استغلال جائحة كورونا لتعميق استغلال النساء العاملات في ظروف عمل لا تحترم شروط الصحة والسلامة ويغيب فيها احترام الاحترازات الضرورية لحماية العاملات من خطر الإصابة بالفيروس، وحماية أرواحهن وحقهن في الحياة".

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بنشيخ، نائبة الكاتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، إن النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية الاستراتيجية، "يعانين من ويلات هذه الجائحة باعتبارهن المرابطات في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس"، مضيفة: "للأسف، يتم استغلال هذه الظرفية في طرد العديد منهن دون أي ضمانة أو حماية اجتماعية تضمن لهن حقوقهن الاقتصادية وحقهن في الحياة، ناهيك عن الظروف التي يشتغلن فيها دون احترام التباعد وكل الاحترازات الوقائية من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

وتابعت بنشيخ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "أرباب العمل يستهترون بحياة العاملات ويتهربون من إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات كما تنص عليه مدونة الشغل، وللأسف تبقى قوانين الشغل حبرا على ورق".

وشددت المتحدثة على كون الشبيبة العاملة وقفت على "الانتشار المهول لفيروس كورونا في صفوف العمال والعاملات، مقابل وجود بعض أصحاب الشركات الذين يهتمون فقط بالأرباح على حساب حياة العاملات، وهذا أكبر استغلال تمارسه الشركات على العمال والعاملات".

وأكدت الشبيبة العاملة المغربية أنها سجلت خلال فترة الجائحة "ضعف الإجراءات والسياسات العمومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الفئات الهشة، وغياب مؤشرات الاستثمار الحقيقي في النساء والفتيات وجعلهن رافعة أساسية للتنمية المستدامة".