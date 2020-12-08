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الرئيسية | المرأة | خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن

خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن

خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:30

يُعدّ العنف ضد المرأة واحدا من أبرز مظاهر انتهاك حقوق الإنسان؛ لكن فئة مهمة من النساء في المغرب، وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لوضع حد لهذه الظاهرة، ما زلن يعتبرن أن من حق الزوج أن يضرب زوجته لأسباب قد تبدو واهية؛ من قبيل إذا خرجت من البيت بدون إذن مسبق منه.

هذا المعطى كشف عنه البحث الوطني حول العنف ضد النساء والفتيات والرجال، المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط، والذي أكد أن ما يقرب ثلث النساء القرويات والنساء دون مستوى تعليمي يعترفن بحق الزوج في ضرب زوجته إذا خرجت بدون إذن منه.

وحسب المصدر نفسه، فإن امرأة من أصل خمس نساء (21 في المائة من النساء) تقر بحق الشريك في ضرب شريكته إذا خرجت دون طلب الإذن منه، وترتفع هذه النسبة بشكل أكبر بين النساء القرويات واللائي ليس لديهن أي مستوى تعليمي إلى 31 في المئة.

وبالرغم من أن غالبية النساء رفضن "حقّ" الشريك في الإساءة إلى زوجته، فإن 12 إلى 15 امرأة من كل 100 أبديْن مع ذلك تأييدهنّ له، حيث أجابت 2.3 في المائة عند سؤالهن عن جوانب عديدة تتعلق بحق الشريك في الإساءة إلى شريكته بأنهن موافقات تماما؛ بينما قالت 14.8 في المائة إنهن موافقات إلى حد ما.

تأييد إساءة الزوج إلى زوجته يرتفع بشكل أكبر في وسط النساء القاطنات في العالم القروي، حيث وصلت نسبة اللواتي عبّرن عن أنهن "موافقات تماما" إلى 18 في المائة، و17 في المائة "موافقات إلى حد ما"، وكذلك النساء اللائي ليس لديهن أي مستوى تعليمي، بنسية 17.9 في المائة و17 في المائة على التوالي.

ويظهر، من خلال نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط، أن المرأة كلما كانت أكثر تعلما وصغيرة في السن وغير متزوجة تنخفض درجة تقبلها للعنف، حيث أكدت 94.4 في المائة من النساء المبحوثات أنهن لا يقبلن التعرض للتعنيف بسبب إهمال الأعمال المنزلية، وسُجلت أعلى نسبة للرفض في صفوف النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال بنسبة 98.9 في المائة.

وتبين هذه المعطيات الرقمية، حسب خلاصة البحث، أن النساء كلما كنّ أكثر استقلالية ماديا ومتعلمات ونشيطات على المستويين الاجتماعي والثقافي كلما زادت قدرتهن على التفاوض مع الأعراف والأوامر الاجتماعية ومواجهة العنف ونبذه.

وبخصوص تصور المرأة لدرجة تقبُّل أن تكون للرجل الكلمة الأخيرة في إدارة شؤون الأسرة، أظهر البحث أن النساء الأصغر سنا هن الأكثر معارضة لـ"هيمنة" الرجل، إذ صرحت 51.6 في المائة من الفئة العمرية ما بين 15 و25 سنة بأنهن "لا يتفقن بتاتا" مع أن تكون الكلمة الأخيرة للرجل في إدارة شؤون الأسرة.

وتنخفض هذه النسبة لدى النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 25 و34 سنة، إلى 46.8 في المائة، وإلى 42.2 في المائة لدى الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة، وكلما تقدم العمر بالمرأة تصير أكثر قابلية لتقبل أن تكون للرجل الكلمة الأخيرة في إدارة شؤون الأسرة، إذ لم تتعدّ نسبة النساء اللواتي يعارضن هذا الأمر بشكل مطلق 25 في المائة لدى الفئة العمرية من 55 إلى 74 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - Youssef الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:36
أصلا خروج المرأة بدون ادن زوجها حرام شرعا.
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89
2 - [email protected] الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:37
وآش بغيتو الزوجة تخرج بلا خبار راجلها.من حقو إضربها إلى خرجات بلا خبارو.ولكن من بعد.ما يكون وجهليها إنضار مرة و مرتين.إلى مسمعاتش الكلام.إضربها
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-1
3 - مواطن غيور1 الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:38
السلام عليكم
دخلنا عليكم بالله بحال هاد التقارير اليومية عن المرأة المساواة المناصفة الإرث التحرش.... دبا وصلنا للضرب، بغيت نعرف ما هو المراد من هاته التقارير؟
الإسلام كرم المرأة و الرجل.
نقطة انتهى.
أعرف أن التعليق لن يخرج
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83
4 - وجدي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:39
هؤلاء هن النساء الحرات الشريفات.المرأة لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها .ما ضاعت البيوت والقيم إلا بكثرة خروج المرأة من البيت حتى ولو للعمل.أعرف العديد من الأصدقاء كانت زوجته موظفة ولديها شواهد قيمة وبمجرد الزواج أجلسها في البيت لتربي الأولاد وتكون معهم.في اليابان جل النساء ربات بيوت مع أن تحصيلهن العلمي ممتاز
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43
5 - استاذ من العيون الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:39
أعمل في مجال التعليم و دائما أناقش مواضيع لها علاقة بالمساواة بوضعية المرأة في المجتمع بالعلاقة رجل /امرأة التعدد العنف الزوجي كثيرا ما صدمتني بعض التلميذات بآراؤهن الرجعية كثييييرا فلا يعقل تلميذة تدعم العنف الزوجي اذا أخطأت المرأة أو لم تطع زوجها أو او .. ما لاحظته ايضا من خلال عملي في الجمعيات أن من يعيق المراة عن التقدم و التطور في المغرب هي المراة ذاتها
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-25
6 - بدر الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:40
الا تعرفون مدى خطورة خروج المراة من بيتها دون علم أو إذن مسبق من زوجها و التعود عن ذلك ؟ إنه خراب البيت و النسل و الزيادة في خراب المجتمع أكثر مما هو عليه
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34
7 - Bouiflane الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:40
الحيوان دابا أو ما كايتضربش فما بالك بمن كرمهن الله قبل القانون ...
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-17
8 - مواطنة مغربية الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:40
هذه الدراسة لا تمثلني، و لم يطرح علي أي سؤال و المرجو في المستقبل التدقيق في هذه الدراسات و صحة أرقامها لأن العينات المختارة أظن أنها غير ممثلة بتاتا للحقيقة ولا حتى تقربية
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20
9 - samir الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:40
Nous sommes en 2020 et on a encore ces mentalités masochistes , c’est honteux .
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4
10 - ayoub الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:41
فعلا يريدون انتهاك الزواج والقضاء عليه بشكل نهائي... الزواج تحكم قوانين ويجب على كل من يفكر في الزواج ان يوافق على قوانينه... فحرياتك وواجباتك كانسان عازب تختلف بتاتا عن حرياتك وواجباتك كانسان متزوج...
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19
11 - عرفاوي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:43
مجتمع مجلوق. لا هو بقي على سكته التقليدية الموروثة و لا هو عرف يشد طريق ما يسمى بالحداثة.
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20
12 - Hassan tazouka الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:44
الأمية لاحول ولا قوة إلا بالله كيف لبعض النساء أن تؤيد العنف ضد النساء كيف ما كان الخطأ أولا لابد من توعية النساء القرويات والنساء الاميات بحقوقهم وإلا سينجبن أطفال وسيورتون الكلاخ
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-1
13 - استادة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:44
اللواتي يؤيدن هدا التصرف فإنهن تعودن على العنف فلا يمكن لإنسانة لم تعنيف في بيت والديها أن تقبل هدا الأسلوب مهما حصل فالله أنعم علينا بعقل لنحل به مشاكلنا
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-6
14 - حنان الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:44
"النساء اللائي ليس لديهن أي مستوى تعليمي"
الفكرة واضحة .
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-2
15 - الهمجية الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:46
هههه اصلا الضرب اضعف وسيلة عند الرجل حيث غياب الثقة والوضوح والصراحة وخروجها من المنزل إلا لظرورة ويلى كان سيدي ومولاي يحط لها كلشي فالدار وحينها تتسناه حتى يرجع ويخرجو بجوج اما ايلى كانو عندها وليداتها تقدر الضرورة تحتم عليها الخروج خاصة المرض ولا إيلى كتاصل به وهو ماكاين هنا وفيناهي حقوق الانسانية كاين التحذير والتوبيخ او الحوار والتفاهم والثقة
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11
16 - Boutayna ben chrif rabat الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:48
ضاهره غريبه نتشرت في المغرب عدد من نسوه او شابات تتحرش او تراود رجل اوشاب في العمل اداره شارع محل تجاره او فراش تعمل كل مافي جعبته ليطيح بين ايديه او في شباكها تزوج معه 3 اشهر او سنه تحمل تولد تطلب طلاق ونفقه مع مدونات اسره وحقوق لمراه في صفه تدخلو لسجن تبعنا مدونات..بني صهيون ونبطحنا للغرب .ونسينا مايصيه به الدين الإسلامي المرأه ستر لرجل ورجل ستر للمراه لاكن كتير من برهوشات ميهو كل شي وتصبحو يبحتو عل أموال وفيلات وسيارات وخلجين ونصرا لايهمه ام قضيه تعدي عل رجال اللف الحلات وديم لمراه تقول ان مضلومه وخا تكون هي أكبر ظالمة امثل كتيره شاهدته بأم عيني والله شهيد بتينه زين الرباط
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2
17 - عادل الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:48
هناك فرق بين الضرب والعنق من حق الرجل أن يضرب زوجته وهو أهون من أن يطلقها ولكن لا يعنفها اما مسألة قارية أو أمية هادا ليس معيار للوعي هناك نساء اميات لكن ليس جاهلات بل دواة حكمة وحنكة ليست لدى الحاصلات على الدكتوراه والماجستير .أما مصطلح العنف ضد النساء فهو دخيل على تقافتنا وأصبح مقزز ويتكرر كل حين. حتى القرآن أقر بضرب المرأة لكن ليس للوهلة الأولى بل قال وإن خفتم نشوزهن فعضوهن واهجروهن واضربوهن.
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-3
18 - moha.xperiaz3 الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:48
ليس غريبا على مجتمع إسلامي مكبوت جنسيا يحتقر المرأة
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-7
19 - aziz الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:49
افضل اللجوء الى القضاء اذا رأى الرجل اعوجاج يستحيل اصلاحه. لان الضرب سيزيد تعقيد الامور . لانها اذا كانت غير مقتنعة به ستبقى كذلك على ذلك الحال مهما طالت عشرتهم المشبوهة.
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8
20 - hassan الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:50
ومن يكن هذا الرجل؟ هو معصوم من الخطاء ؟ هل يقبل أن ُيضرب ؟
مادمنا نناقش هاته التفهات فنحن لازلنا في التخلف
إن كنت مع إنسان إمراءة أو رجل إن لم تتفاهموا فتسريح بإحسان أم الضرب فهو جريمة
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6
21 - Aziz الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:51
طبعا الضرب منبوذ , رغم أن جل اللواتي تم سؤالهن خارجون من البيت بدون إذن أزواجهن, فهم أصلا عصاة لأزواجهن, وبالتالي سيكون جوابهن طبعا لا.
أنا لا أأيد الضرب ولكنني مع طاعة الزوجة لزوجها, وتبادلهما للاحترام والمودة.
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-2
22 - الوفاء الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:51
إذا كان إنعدام الوفاء، وإحترام غياب الآخر، وكذا إنعدام الثقة يسودون الحياة الزوجية بين الطرفين، هنا يجب الطلاق، قبل الإنغماس في مشاكل عويصة.
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3
23 - فلالي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:52
لم تعد النساء كما النساء ولا الرجال كما عهدنا الرجال.في الأمس كانت المرأة تمكث في البيت طواعية ولا تكشف على غريب وتجد راحتها وسط بعلها وأولادها.أما اليوم فوا أسفاه.تخرج المرأة المتزوجة بدون إذن الزوج بل رغما عنه مرتدية ملابس كاشفة للعورة.لم يعد للرجال أو للبعض سلطة على زوجاتهم بل لا يجد حرجا في خروج زوجته متى شاءت
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1
24 - عمر الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:56
أنا ضد جميع أنواع العنف، لكن أريد ان أعقب على نوع الكلمات المستعملة في جميع المقالات التي تتحدت عن المرأة، لا نقول وجب طلب الإدن قبل الخروج وإنما وجب على المرأة إعلام زوجها قبل الخروج، فلو أن الزوج يعلم ما تفعله زوجته والعكس صحيح سنتجنب كتيرا من المشاكل، فالزواج أولا محبة و صدق وليس إكراه وسجن
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0
25 - مراقب مروكي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:56
من حق الرجل ان يوبخ زوجته وأن يكون ضربا لطيفا جميلا رقيقا رومانسيا وفي الاخير قبلة تنسي الجدال بينهما واهداء لها وردة يقطفها من حديقة مدينته او يشري لها بييزا او يصطحبها إلى منتزه ويشري لها (الزريعة او المسكا) أو يشري لها تذكرة سفر ويضمها ضما جما حبا وهذا هي الحياة الزوجية بلا زواق بلا كذوب بلا فلسفة
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0
26 - الرحمة المهداة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:57
اغرب ما سمعت من تقارير حول المرأة أعني الزوجة : أن الزوج إذا جامعها وكانت رافضة يعد اغتصابا !!!!!!
بالله عليكم كيف يستقيم هذا في العقل السليم ... لماذا تزوج بها إذا كانت ترفض معاشرته ، وماذا يسمى عقد الزواج اليس يسمى عقد النكاح ....
أنتم بهذه التقارير تشجعون المرأة على التمرد على بيت الزوجية . وتدمير الاسرة وتفكيكها .
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0
27 - الحقائق الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:57
كلام فارغ و مؤداه أن الإسلام لا يتماشى مع التعليم و مع العصر، فكرتكم واضحة يا سادة. المخزن يسلخ البشر و الحجر و الشجر في الطرقات و المخافر و الاحتجاجات و الأسواق على مرأى من العالم و لا أحد يضع استبيانا هل أنت مع التصرفيق من البوليس و لمخازنية و القايد أم لا، أما ما يحفظ شمل الأسر فهو تخلف و رجعية، ماذا تريدون؛ أن تخرج الزوجة وقت ما تشاء و ترجع متى تشاء دون حسيب ولا رقيب هل تريدون أن يصبح المسلم ديوثا لا يغار على أهله، كلا لن تصلوا لمبتغاكم مهما حاولتم.
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0
28 - ولد علي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:58
لا يمكن ولا يعقل ان يقوم الرجل بتعنيف المرأة!
كيف يعقل انت الرجل القوي تعنف المرأة التي تراها ضعيفة امامك!
هذا عيب وعار والله عيب، الأنسان القوي لا يرضى ان يعنف الأنسان الضعيف ابدا عليك بمعاشرة بنت الناس بمعاشرة طيبة ان رائت ان ذاك غير ممكن فالفراق بسلام هو الحل الأنسب
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0
29 - انا افكر ادن انا موجود الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:58
من ما أراه حولي لا أرى أي امرأة كيفما كان مستواها الاجتماعي تريد أن يضربها زوجها إن خرجت بدون ادنه او لسبب اخر.
على ما اعتقد هاته الإحصائيات ليست المغرب، ر بما بنغلادش.

وشكرا
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30 - عبدو الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:03
خمس النساء يؤيدون الضرب و هذه وجهة نظر نحترمها
و اربعة اخماس من النساء يعارضون الضرب اذا خرجن بدون اذن و هذه ايضا وجهة نظر نحترمها
و لكن من حق الرجل ان يطلق المراءة اللتي ترفض الضرب و الطلاق حق من حقوق الرجال! فكم من إمرأة ستوافق على الضرب اذا كان الحل الاخر هو الطلاق؟
تتكلمون على حقوق النساء ولو كان الثمن تشتيت العائلات
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31 - Soufiane الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:04
اعتقد ان خمس النساء الدين يؤيدون هده الفكرة بضرب المراة هم الدين ناقصات عقل ودين
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32 - انا الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:05
عندما تتعجب هيسبريس و هذه الدراسة الفجة فإن السؤال المطروح والذي يطرح نفسه هو هل الدولة المغربية و مكوناتها تريد الإسلام كديانة تطبق مبادئها على الواقع ام تريد أن نقتلع هذا الدين من اهل البلاد و نستنسخ دستور الغرب و الأمم المتحدة الذي نسجه الكارتيل الخفي الذي يسير العالم و نمحو من هذه الأرض الدين الذي ارتضاه لنا رب العزة الان الان وجب طرح هذا السؤال لانه كل المؤشرات و التوقيع باسم الشعب المغربي على مجموعة من الاتفاقيات لا علاقة لها بالدين الإسلامي قام بعض اللامسؤولين المغاربة على ارغام الشعب المغربي على القبول بها، لقد تركت مهمة حماية الملة والدين لأمير المؤمنين دون تدخل من اي جهة في البلاد لذا نطلب من ملك البلاد ان يحم ديننا الحنيف و دولتنا المغربية الإسلامية بنص الدستور ان يحيي الإسلام في نفوس الشباب المغربي خاصة و المغاربة عامة فلن تكونوا ارحم من رب العزة حين قال في كتابه العزيز:'' والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}.صدق الله العظيم افقوا من غفلتكم
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33 - بشرى الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:07
اكبر عدو للمرأة هو المرأة اليست هي التي تربي ذلك الرجل
اما بالنسبة للذين يبررون الضرب بالدين فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب يوما رجلا او طفلا او زوجة حتى لما كسرت عائشة قصعة الطعام أمام ضيوفه بسبب الغيرة بل برر غضبها وطالبها بدفع الثمن لضرتها
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34 - ف .ع الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:08
quelle Déception
في زمننا هذا والبعض يؤيد ضرب الزوجة لا ديننا يأمر بذلك ولا حسن الخلق يسمح بذلك، قال سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة والبعض يشجع العنف ومع الأسف من بينهم بعض النسوة المتخلفات اين هي تعاليم ديننا الحنيف وعاشروهن بالمعروف لابد من نبذ العنف كيفما كانت أشكاله ولايشرفني أن انتمي إلى هذه العقليات المتخلفة وهذا النوع من النسوة
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35 - الصياد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:08
اي واحد من الأخوة لي كيأيدوا ضرب الرجل للزوجة .. يحطو راسهم فمكان أن أخته تاصل بيه فنص الليل .. يسولها مالك .. تقولو راه راجلي كيضربني .. عتقني خويا .. يشوف باش غادي يحس .. انا عندي جوج بنيات .. نهار يتزوجو ما نقبلش اي يد تحط عليهم .. كاين قانون كينظم ويحكم كلشي .. اذا كان الشرع أعطى للرجل الحق في تأديب المرأة .. راه اولا تكلم على الرجل الحقيقي ... وليس من يأخذ من الإسلام فقط ما يناسبه .. ويهرب من المسؤولية والقوامة ..
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36 - Mansouri الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:09
هذا أمر مروع ، حزين للغاية ، وسيء للغاية .... من فضلك علم بناتك إذا كنت لا تريدهن أن يفكرن بهذه الطريقة البائسة ... التعليم ، التعليم ، التعليم .... وعلم بناتك: التفكير بهذه الطريقة هو فشل كامل وتدمير كامل للذات.....
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37 - Hassan الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:10
كثير من الرجال أيضا يعانون من زوجات متسلطات خاصة بعد إنجاب الأطفال حيث يحق لها الحضانة والنفقة ويحرم الرجل من أبنائه
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38 - بوتقموت الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:11
الوعي لا علاقة له بالدراسة او الدبلومات .اما موضوع ضرب المرأة فاعتقد انه لن يحل المشكلة.الحل يكمن في فهم المراه والرجل لميزاج و عقلية الاخر.المرأة والرجل قبل ان توقعا على عقد النكاح عليهما ان تعرفا واجباتهما و حقوقهما وخروج المرأة بدون اذن زوجها تعدي واضح على حقوق الرجل خاصة الخروج في جولة .هذا التعدي يستلزم انذار من الرجل وان عمدت على الخروج فما على الزوج ان يختار الطلاق او ان ينتهي به المطاف في السجن.لان البشر لا يتغير .
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39 - رضى الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:11
نفس التشريع عند اليهود ...هل رأيتم يهوديا يضرب امرأته ادا خرجت من البيت لقضاء أغراضها...! وهل يتناقشون فيه و يضيعون وقتهم ....
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40 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:15
يا ودي العنف ضد المرأة قد تتقبله للحفاظ على بيت الزوجية اذا كان هناك أطفال وترفض كل الرفض ان يتعرض هؤلاء الأطفال لأي أدى او سوء اذا كانت تحب أبناءها وتدافع على حقها بكل الوسائل بعيدا عن العنف لتحافظ على بيتها حتى يصل ابناؤها إلى بر الامان لان رغم الاستقلال المادي مع جيل اليوم متطلباته صعبة (يد واحدة لا تصفق) لن تتمكن لوحدها تلبية كل رغباتهم لهذا الصبر الصبر ( شحال من وحدة تطلقات وحصلات من بعد ندمات)
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