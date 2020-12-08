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كُتّاب وآراء
خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن
يُعدّ العنف ضد المرأة واحدا من أبرز مظاهر انتهاك حقوق الإنسان؛ لكن فئة مهمة من النساء في المغرب، وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لوضع حد لهذه الظاهرة، ما زلن يعتبرن أن من حق الزوج أن يضرب زوجته لأسباب قد تبدو واهية؛ من قبيل إذا خرجت من البيت بدون إذن مسبق منه.
هذا المعطى كشف عنه البحث الوطني حول العنف ضد النساء والفتيات والرجال، المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط، والذي أكد أن ما يقرب ثلث النساء القرويات والنساء دون مستوى تعليمي يعترفن بحق الزوج في ضرب زوجته إذا خرجت بدون إذن منه.
وحسب المصدر نفسه، فإن امرأة من أصل خمس نساء (21 في المائة من النساء) تقر بحق الشريك في ضرب شريكته إذا خرجت دون طلب الإذن منه، وترتفع هذه النسبة بشكل أكبر بين النساء القرويات واللائي ليس لديهن أي مستوى تعليمي إلى 31 في المئة.
وبالرغم من أن غالبية النساء رفضن "حقّ" الشريك في الإساءة إلى زوجته، فإن 12 إلى 15 امرأة من كل 100 أبديْن مع ذلك تأييدهنّ له، حيث أجابت 2.3 في المائة عند سؤالهن عن جوانب عديدة تتعلق بحق الشريك في الإساءة إلى شريكته بأنهن موافقات تماما؛ بينما قالت 14.8 في المائة إنهن موافقات إلى حد ما.
تأييد إساءة الزوج إلى زوجته يرتفع بشكل أكبر في وسط النساء القاطنات في العالم القروي، حيث وصلت نسبة اللواتي عبّرن عن أنهن "موافقات تماما" إلى 18 في المائة، و17 في المائة "موافقات إلى حد ما"، وكذلك النساء اللائي ليس لديهن أي مستوى تعليمي، بنسية 17.9 في المائة و17 في المائة على التوالي.
ويظهر، من خلال نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط، أن المرأة كلما كانت أكثر تعلما وصغيرة في السن وغير متزوجة تنخفض درجة تقبلها للعنف، حيث أكدت 94.4 في المائة من النساء المبحوثات أنهن لا يقبلن التعرض للتعنيف بسبب إهمال الأعمال المنزلية، وسُجلت أعلى نسبة للرفض في صفوف النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال بنسبة 98.9 في المائة.
وتبين هذه المعطيات الرقمية، حسب خلاصة البحث، أن النساء كلما كنّ أكثر استقلالية ماديا ومتعلمات ونشيطات على المستويين الاجتماعي والثقافي كلما زادت قدرتهن على التفاوض مع الأعراف والأوامر الاجتماعية ومواجهة العنف ونبذه.
وبخصوص تصور المرأة لدرجة تقبُّل أن تكون للرجل الكلمة الأخيرة في إدارة شؤون الأسرة، أظهر البحث أن النساء الأصغر سنا هن الأكثر معارضة لـ"هيمنة" الرجل، إذ صرحت 51.6 في المائة من الفئة العمرية ما بين 15 و25 سنة بأنهن "لا يتفقن بتاتا" مع أن تكون الكلمة الأخيرة للرجل في إدارة شؤون الأسرة.
وتنخفض هذه النسبة لدى النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 25 و34 سنة، إلى 46.8 في المائة، وإلى 42.2 في المائة لدى الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة، وكلما تقدم العمر بالمرأة تصير أكثر قابلية لتقبل أن تكون للرجل الكلمة الأخيرة في إدارة شؤون الأسرة، إذ لم تتعدّ نسبة النساء اللواتي يعارضن هذا الأمر بشكل مطلق 25 في المائة لدى الفئة العمرية من 55 إلى 74 سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
دخلنا عليكم بالله بحال هاد التقارير اليومية عن المرأة المساواة المناصفة الإرث التحرش.... دبا وصلنا للضرب، بغيت نعرف ما هو المراد من هاته التقارير؟
الإسلام كرم المرأة و الرجل.
نقطة انتهى.
أعرف أن التعليق لن يخرج
الفكرة واضحة .
مادمنا نناقش هاته التفهات فنحن لازلنا في التخلف
إن كنت مع إنسان إمراءة أو رجل إن لم تتفاهموا فتسريح بإحسان أم الضرب فهو جريمة
أنا لا أأيد الضرب ولكنني مع طاعة الزوجة لزوجها, وتبادلهما للاحترام والمودة.
بالله عليكم كيف يستقيم هذا في العقل السليم ... لماذا تزوج بها إذا كانت ترفض معاشرته ، وماذا يسمى عقد الزواج اليس يسمى عقد النكاح ....
أنتم بهذه التقارير تشجعون المرأة على التمرد على بيت الزوجية . وتدمير الاسرة وتفكيكها .
كيف يعقل انت الرجل القوي تعنف المرأة التي تراها ضعيفة امامك!
هذا عيب وعار والله عيب، الأنسان القوي لا يرضى ان يعنف الأنسان الضعيف ابدا عليك بمعاشرة بنت الناس بمعاشرة طيبة ان رائت ان ذاك غير ممكن فالفراق بسلام هو الحل الأنسب
على ما اعتقد هاته الإحصائيات ليست المغرب، ر بما بنغلادش.
وشكرا
و اربعة اخماس من النساء يعارضون الضرب اذا خرجن بدون اذن و هذه ايضا وجهة نظر نحترمها
و لكن من حق الرجل ان يطلق المراءة اللتي ترفض الضرب و الطلاق حق من حقوق الرجال! فكم من إمرأة ستوافق على الضرب اذا كان الحل الاخر هو الطلاق؟
تتكلمون على حقوق النساء ولو كان الثمن تشتيت العائلات
اما بالنسبة للذين يبررون الضرب بالدين فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب يوما رجلا او طفلا او زوجة حتى لما كسرت عائشة قصعة الطعام أمام ضيوفه بسبب الغيرة بل برر غضبها وطالبها بدفع الثمن لضرتها
في زمننا هذا والبعض يؤيد ضرب الزوجة لا ديننا يأمر بذلك ولا حسن الخلق يسمح بذلك، قال سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة والبعض يشجع العنف ومع الأسف من بينهم بعض النسوة المتخلفات اين هي تعاليم ديننا الحنيف وعاشروهن بالمعروف لابد من نبذ العنف كيفما كانت أشكاله ولايشرفني أن انتمي إلى هذه العقليات المتخلفة وهذا النوع من النسوة