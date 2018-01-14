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الرئيسية | طالعون | ناصر بوريطة

ناصر بوريطة

ناصر بوريطة
هسبريس
الأحد 14 يناير 2018 - 09:30

بين الإمارات وجنوب إفريقيا، والمشاركة في مباحثات بشأن القدس في الأردن، كان لصوت ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الصدى القوي.

بوريطة كان حاضرا بقوة في اجتماع وزراء خارجية ست دول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في السادس من هذا الشهر بعمان، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بعد ذلك بيومين فقط، كان بوريطة قد طار إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث اجتمع بوزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، وأجريا مباحثات همت بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقة المشتركة بينهما.

النشاط المحموم لبوريطة لم يتوقف هناك في الخليج، حيث كان قد نقل رسائل من الملك محمد السادس إلى زعيمي السعودية والكويت، بل تواصل بعد ذلك بيوم على أرض الوطن، عندما احتفى برئيسة ديبلوماسية جنوب إفريقيا في لقاء للهجرة.

تحركات بوريطة ولقاءاته، التي من الواضح أنها تؤتي ثمارها وتثبت جدواها، رفعت هذا الأخير الهوينى حتى أوصلته إلى أعلى فأصبح "طالعا" نجمُه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - م المصطفى الأحد 14 يناير 2018 - 10:41
السيد بوريطة نموذج حي للوجه المشرف للديبلوماسية المغربية: شبابا وأناقة وثقافة وكاريزماتية. ومثل هذه الوجوه الساطعة التي يجب أن تكسو الساحة الحكومية، عكس بعض الوجوه الشاحبة التي تتردد باستمرار على الكراسي الوزارية.
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37
2 - مواطن غيور على دينه ووطنه الأحد 14 يناير 2018 - 11:11
المغرب يكرس للسياسة الخارجية والدبلماسية كل جهده وهدا ليس بمعيب انما العيب ان يشكو من الداخل ولا يلتفت لمن يناديه من المحتاجين المتعطشين لعيش كريم . نعم اعطوا للدبلوماسية ما تستحق ولكن دون ان تنسوا ان الشعب اولى واحق بمجهود اكبر.
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14
3 - غيور غلى الوطن الأحد 14 يناير 2018 - 11:37
يا ريت كون كان عندنا بوريطات في جميع قطاعات الحكومة للاسف!
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13
4 - marrroqqquiii الأحد 14 يناير 2018 - 13:38
رجل شاب ديبلماسي في المستوى متحرك علي جميع الأصعدة عزل الأعداء ورمى بالبوليزبال في تندوف الى القمامة حيث تتغدى منها الكابرانات الجهلة والمستحمرون في المرادية حيث اصحت الجزائر بحكامها مهزلة العصر برئيس محنط و 1200 مليار $ ذهبت في مهب الريح في السرقات والصفقات المشبوهة وازيد على 300 مليار $ دولار ذهبت في شراء الذمم لمساندة البوليزبال في تندوف. الإقتصاد متدني عند الجارة والإنفجار وشيك حيث غلاء المعشة واصبح الجزائريون يقتاتون من القمامة كشعب فينيزويلا. السياسة الخارجية تحت رعاية محمد السادس ذهبت الى العمق الإفريقي والجزائر بسياسة روسيا الماضي اصبحت معزولة وذاهبة الى الهاوية برعاية الإرهاب فوق صحرائها.
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4
5 - kimdar الأحد 14 يناير 2018 - 13:58
وزير نشط و كفء عكس بعض الوزراء و الوزيرات الاشباح الذين همم الوحيد هو الامتيازات و الاجر السمين كل شهر
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5
6 - مغربي الأحد 14 يناير 2018 - 14:01
ناصر بوريطة رجل خلوق -----------وسياسي بامتياز
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