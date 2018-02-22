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الرئيسية | طالعون | عمر بلافريج

عمر بلافريج

عمر بلافريج
هسبريس
الخميس 22 فبراير 2018 - 15:40

جاء من أقصى المدينة "بلا فريج" يسعى، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في مشروع "الرباط عاصمة الأنوار" على غرار نظيره "الحسيمة منارة المتوسط".

لا يكاد يهدأ النائب البرلماني والمستشار الجماعي عمر بلا فريج، محرّكا مياه السياسة الآسنة الراكدة على أكثر من صعيد، لابساً جُبّة كان يفترض أن يلبسها من أكثروا الكلام عن وضع حد للفساد.

ويبدو أن بلا فريج هو فعلا من النوع الذي لا يخشى في قول كلمة الحق لومة لائم، رافضا أن يكون الجواب عن هكذا اختلالات بعبارة "هذا مشروع ملكي"، كما صرح بذلك في ندوة أخيرة، موجها عبارة واضحة إلى عمدة المدينة: "عمدة البيجيدي لا يستطيع الحديث أو طرح الأسئلة حول المشروع خلال المجلس الإداري المكلف بتنفيذ البرنامج، والذي يترأسه والي الرباط سلا القنيطرة".

ومن الاختلالات السياسية يقفز بلافريج الحواجز ليصل، رفقة زملائه مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس العاصمة، ويتساءلوا عن مصير مئات الأشجار الموجودة بحي الرياض والتي تم اجتثاثها من تحت الأرض، وكان لها قرارٌ عمره 20 سنة.

دينامية يعززها الرجل بتواصل دائم لا ينقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال فيديوهات "يشرّح فيها ويملّح" ولا يترك شاردة ولا واردة إلا تحدث عنها، وذلك في استمرارية ملحوظة توحي بالنية الصادقة، وليس مجرد "زعيق" قد يكون سببا في حصد الأصوات ذاتَ انتخابات.

بلا فريج نموذج للسياسي الشاب، الذي لن يصلح كل شيء بعصا موسى السحرية؛ لكنه يزرع بذرة أمل في نفوس من اعتقدوا بـ"موت السياسة"، رافعا نفسه عاليا في نفوس المواطنين وفي بورصة هسبريس نحو نادي الطالعين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - marocain الخميس 22 فبراير 2018 - 15:56
المطلوب شباب من طينته شابعين فديورهم و مربين أحسن تربية و يتطلعون لمغرب يشرف ساكنته نداء لكل الأحزاب اذا ما ارادو البقاء !!!! البقاء للأصلح مهما طال الزمان !!!
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28
2 - Citoyenne الخميس 22 فبراير 2018 - 16:01
Bravo Omar BALAFREJ, Bravo PSU
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17
3 - étudiant de Mngt الخميس 22 فبراير 2018 - 16:02
فعلا برلماني صادق .. أستمع دائما للبودكاست الذي ينشره اسبوعيا .. لم أنذم لانني صوت على فيدرالية اليسار الديمقراطي
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24
4 - سمير الحروف الخميس 22 فبراير 2018 - 16:23
عرفت عن قرب عمر بلافريج، شاب دينامي اختلفت معه في عدد من المواقف لكنه كما كان يقول دائما (الوضوح أولا).
يجب على كل السياسيين الخروج من النفاق ومصارحة المواطنين بكل ما يفكرون به بدل النقاش بجرأة في القاعات المغلقة وعند لحظات الحسم والجلسات يبتلعون لسانهم.
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20
5 - أميييييينة الخميس 22 فبراير 2018 - 16:43
أتابعه جيدا،،،كلامه سلييييم،،،جرأته واضحة في طرح المواضيع السياسية،،، له رؤية، و هاضم لما يؤمن به،،،لكني أعاتبه عتابا لأني كاتبتُه في عنوانه الإلكتروني منذ ما يزيد عن خمسة أشهر و لم يجبني، أنا مواطنة مغربية ليس لي انتماء سياسي، و كان لي أملٌ كبييرٌ في تلقي جوابٍ عن رسالتي من الأستاذ عمر بلافريج...و هو حر طبعا.....
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8
6 - جريء الخميس 22 فبراير 2018 - 17:10
شكرا السي عمر، ونتمنى ان نرى الشباب الغيورين على الوطن. نريد التقدم والازدهار لبلدنا، نود ديموقراطية حقيقية ومحاربة المفسدين.
نود مغاربة احرار وشرفاء، لا عبيد تابعين خانعين، ولا يرون الا مصالحهم الشخصية.
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7
7 - م المصطفى الخميس 22 فبراير 2018 - 17:17
عمر بلافريح من الشباب المتشبعين بأفكار عصرية تتجانس وما تتطلبه المرحلة التي تعيشها بلادنا، خصوصا المستوى دون المتوسط الذي تعرفه أحزابنا، والتي تتكلم نفس الخطابات الداعية إلى الإصلاح والعمل على خدمة الوطن والمواطنين، لكن الواقع وللاسف الشديد لا يعكس ذلك بما فيه الكفاية. فمن هذه الاخزاب التي تزكي نفسها ، واخرى في صراع مع غيرها وأخرى تبحث عن ذاتها واخرى يجهل المواطن موقعها من الإعراب.
وعمر بلافريخ شاب طموح، يعي ما يقول، ويعبر عما يجيش في خاطره بشجاعة، لكنه لا زال في بداية الطريق، والمستقبل سيعلمه التخلص من بعض فلتات اللسان وسيدله على ختيار الكلمات الهادفئة والصائبة...
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8 - الهاشمي الخميس 22 فبراير 2018 - 17:30
ننتظر منكم مزيد من الجرأة وتسمية الأمور بمسمياتها، والوقوف مع الشعب المغربي ضد نسف قدرته الشرائية.
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9 - الراوي الخميس 22 فبراير 2018 - 17:34
زغردي يا مغربيةلازال الابطال في المغرب لو في البرلمان ربع من طينة هذا الرجل من النواب تذكرنا بايام الجد والمعارضة التي يحسب لها الف حساب .
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