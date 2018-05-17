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يحق لطنجة أن تبتهج وتنتشي بالنصر، فقد صار لفارس بوغازها العنيد جواد أصيل خصاله الصبر والعمل والأمل..

مدرب كرة قدم شاب بروح إنسانية عالية يقود اتحاد طنجة، طوع تقنيات اللعبة وقواعدها الجامدة لتصبح كتلة تفاؤل يتحدى الاستسلام للهزيمة، ويصنع له حماسا منقطع النظير يحقق المعجزات.

ابن طنجة الأصيل إدريس المرابط، مدرب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، تارة ينقذ الفريق من شباك السقوط إلى القسم الأدنى، وتارة يضبط إيقاع الخطة للفوز بلقب البطولة الوطنية للقسم الممتاز برسم موسم 2017/2018، بعد سلسلة إخفاقات وخيبات مع أعتى المدربين.

اتحاد طنجة، هذا الفريق الذي أجرى دموع محبيه بسخاء لحظة التتويج بالبطولة الوطنية لهذا الموسم، دموع فرحة تاريخية بعد طول انتظار ورجاء، لم يسم اتحادا إلا لكونه جسد اتحاد أبناء طنجة سنة 1983 لبناء فريق واحد موحد، امتدادا لكل الفرق العريقة التي مرت في طنجة العالية المطلة على ملاعب في الضفة الأخرى من المتوسط، متعت العالم بسحر وجمال أقدام روضت الكرة.

طال الانتظار، وبعدت المسافات وكثرت التجارب، إلى أن جاء الشاب إدريس المرابط ليصنع لفريق بدأ اليأس يدخل إلى قلوب عشاقه ومسيريه انتصارات كثيرة ومتتالية على أعتى الفرق، ومكانة ينحني أمامها الأبطال، ثم ليفتح صفحة خاصة به في سجل الأبطال الكبار في عالم المستديرة، ليحمل فارس البوغاز على صهوة جواد في دروب المواجهات بدون كلل أو خذلان.

مع كل صافرة بداية مباراة يخفق قلب الرجل وجلا من هيبة الصراع حول الشباك، مع كل زئير للجمهور ينتصب الرجل مفزوعا لقراءة الأعداد والأرقام الصادرة والواردة عن الخصم، مع كل وعكة لاعب طنجاوي تتشتت خريطة الرجل في الوصول إلى الهدف، مع كل ورقة حمراء أو صفراء يجف الريق في حلقه خوفا من المستقبل، ومع كل نهاية مباراة تحتبس الآلام في الصدر جراء كرة لم تلج الشبكة أو إثر كرة دخلت سهوا في مرماه..مدرب عايش فريقه بروح إنسانية عالية..فريق لم تكن تنقصه التقنية بقدر ما كانت تنقصه تلك اللمسة الإنسانية الوجدانية، تلك الوصفة الروحية التي تخلق التفاؤل الداخلي العميق وتنتج الطاقة الإيجابية القصوى لبلوغ الهدف.

أن ينجح إدريس المرابط حيث فشل زملاؤه من قبل، أن يسير بفارس البوغاز إلى قمة النصر بعزيمة وصبر وهدوء، أن يتبدل حال اتحاد طنجة من الأسوأ إلى الأمثل في زمن قياسي، فتلك نتائج رفعت درجة هذا المدرب الشاب عاليا في درجات الطالعين.