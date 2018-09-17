24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة تربط معدلات تلوث الهواء بأمراض قصور القلب (5.00)

  2. الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)

  3. إيقاف مروج لمسكر "الماحيا" وسط مدينة وزان‬ (5.00)

  4. تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)

  5. ساجد يُجري لقاءات واتفاقيات لترويج "المغرب السياحي" في الهند (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | طالعون | أحمد عصيد

أحمد عصيد

أحمد عصيد
هسبريس
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:15

في التراجيديا الإغريقية هناك تطابقٌ جميلٌ بين الجدّ والمثابرة في العمل والرقي الطبقي في المجتمع اليوناني الغابر، حيثُ تقاسُ مكانة كل فردٍ من خلالِ بحثه الدائم عن الحقيقة التي سلبتها الآلهة إلى الأبد. هذا التطابق الإغريقي يعرفهُ جيداً أحمد عصيد، الرجل الأمازيغيُّ، الساجدُ للمعرفة، عصيُّ المنالِ، سليلُ أثينا، إلهة الحكمة والتفرّد والنبوغ.

"أمازيغي بالفطرة"، مؤرخٌ وشاعر ومفكر ألِفَ الاختلافَ واعتزلَ الملاحم الشعرية الغابرة ليتخذ الطريق الصعب ويختلي بنفسه في محراب العلم، كالراهب في صومعته يتلو على الناس ما أتاه من العلم إلا قليلا. فكيف لرأس واحدة أن تلبس كل هذه القبعات... السرُّ في رائعة محمود عباس العقاد الذي قال يوماً إن "الفكر يثمر العمل، والعمل يؤكد الفكر، وكلاهما يؤلفان الحياة".

خلال الأسابيع القليلة الماضية، صعد نجمُ عصيد وحيداً في سماءٍ لم تغيّر جلدها بعدُ، وألفت التفاهة في زمن اختلت فيه الموازين، وأصبح "الظلاميون" يفتون ليل نهار في مناحي الحياة دون حسيب ولا رقيب، قبل أن يفاجئهم ابن تارودانت البار ببرنامج أسماه "حلقات التنوير"، كما أرادَ أن يجعلَ من هذا الظلام الذي يلفنا شمعةً مضيئة تتزين بها مفاتنُ الحياة المقبلة على المحبة والأنوار.

واختار المفكر المغربي الذي يحمل مشعل الأمازيغية بكلتا يديه أينما حلّ وارتحل، مناقشة جذور الاستبداد السياسي في المنطقة العربية، ولم لم تنجح الديمقراطية فيها، والغوص في الفقه الإسلامي ومساهمته في التخلف، والوقوف عند السبب الذي يجعل المسلمين ينظرون دائما إلى الوراء كنموذج يتغنون به، في حين كان مثالا للاستبداد ولا علاقة له بالمجد.

الرجل يعرف إلى أين يمضي، ويواجه خصومه المختبئين وراء ظلام فكرهم بمزيد من السمو الفكري، يرد على الشتائم بالحجج الدامغة غير مبالٍ بحديث الشافعي الذي يقول: "إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمداً يموت". عصيد لا يريد لخصومه أن يموتوا كمداً، بل يجري خلف الحقيقة رغم كيد الكائدين.

لهذا المجهود الكبير الذي يُبذله أحمد عصيد في تفكيك مفاهيم التراث والسلطة والحداثة، يستحق الرجل أن يكون ضمن نادي هسبريس للطالعين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - KITAB الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:40
أن يحمل مشعل الأمازيغة، فهذا شأنه وديدنه، لكن أن يسفه كل الآراء التي تتعارض مع أطروحته فهذا أيضاً شأنه، لكن أن يطعن في كل التراث العربي الإسلامي، ويقرأ التاريخ العام بمزاجيته الخاصة وبما يتفق مع هواه في أن الأمازيغية كانت سباقة لكذا وأنها قديمة ربما قد تكلمها آدم عند نزوله إلى الأرض، إنها باختصار شديد ثقافة التعصب المغرض، وتحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - السوسي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:44
احترم هدا الرجل كثيرا واتمنى له التوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - سوسي حر الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:45
أحمد عصيد استاد ومفكر ما أحوجنا إلى أمثاله صراحة انسان هادىء لا يسب ولا يشتم احدا لكننا كما العادة نرفض الاختلاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.