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الرئيسية | طالعون | مريم أمجون

مريم أمجون

مريم أمجون
هسبريس
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 08:42

بابتسامة ملائكية وعيون براقة، شدت الطفلة المغربية مريم أمجون الأنظار وحبست الأنفاس وجعلت لحظة فوزها بجائزة "تحدي القراءة العربي" في الإمارات العربية المتحدة قبل أيام خالدة في أذهان المغاربة.

صغر سنها وفصاحة لسانها وبشاشة وجهها، محاسن جعلتها تتصدر الأخبار هنا وهناك بعد أن نجحت في التفوق على الآلاف من المتبارين من مختلف الدول العربية، وكانت بحق إنجازاً مغربياً سيُدوّن بمداد من ذهب في سجل إنجازات المغاربة دولياً.

حققت مريم أمجون، ذات التسع سنوات، المنحدرة من إقليم تاونات، ما لا يقدر على تحقيقه من هو أكبر في سنها، فبعدما أنبتها والداها نباتاً حسناً، استطاعت أن تلهم الجماهير أكثر بفوزها بلقب "بطلة تحدي القراءة العربي"، ونالت الإعجاب بسعة صدرها وطلاقة لسانها وهي تتحدث في بلاطوهات القنوات العربية ولميكروفونات وسائل الإعلام الوطني.

نبتت وسط أسرة تعليم؛ فوالدها أستاذ لمادة الفلسفة ووالدتها أستاذة للعلوم الطبيعية؛ ما جعلها تترعرع وسط الكتب والدفاتر والجذاذات وتكتشف لذة القراءة منذ نعومة أظافرها، لتبدأ رحلة التحدي بقراءة القصص والكتب ثم الرواية.

تقرأ الكتب وتحفظ الشعر وتنهل كالنحلة من أمهات الكتب، وتبهر الناس حولها بالتوصيف والدقة والمجاز والحكم، وأبرز ما قالت إن القراءة بمثابة "مستشفى العقول"؛ ما جعلها تبث الأمل في جيل قادم قد يحمل هم القراءة ويعيد للغات الوطنية دورها.

طموح الصغيرة مريم كبير، فهي ترغب أن تُصبح مهندسة معمارية مثل الراحلة زها حديد، أشهر مهندسة معمارية في العالم؛ وبذلك أصبحت قدوة من أعلى طراز لأقرانها وجعلت أسراً عريضة تتمنى رؤية أبنائها في مثل مستواها. كل ذلك يجعل مريم تستحق أن تُرفع إلى أعلى عليين ضمن بورصة هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - أيوب الأربعاء 07 نونبر 2018 - 08:49
نفتخر بها وستظل نيشان على صدر كل مغربي
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2 - هذه قدوتكم الأربعاء 07 نونبر 2018 - 08:56
هذه قدوتكم أيها التلاميذ فلتجعلوا حياتكم على شاكلتها
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3 - مجد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:01
الله إوفقك رفعت رأس الطبقة المتوسطة
ؤ الله اجازي واليديك و مربيك خير جزاء.
لكن للأسف إن بقيت ف بلدك فلن ينتظرك سوى مستقبل أسود مع هاد السياسين المسيرين لشأن العام
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4 - khalil الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:04
من قال أن المدرسة العمومية قد ماتت؟؟؟!!!!!!
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5 - hamid hajji الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:07
الله يحفظها من عيون الحاسدين ويوفقها لما تطمح اليه
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6 - جمال وكمال الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:08
نعم التربية ونعم السيرة...الله يحفظها ويرعاها وينبتها نباتا حسنا.
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7 - مغرب القراءة . الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:09
مريم امجون من خلال تتبعي لحوارتها اكتشفت أنها فتاة ذكية ولكنها تعيد دائما نفس الإجابات كما لو أنها تخفظها عن ظهر قلب . صحيح أنها تمتلك موهبة الحفظ وموهبة الإلقاء إلا أنني وشخصيا أعرف من فتياتنا الصغيرات الكثير من من المفوهات والسريعات البديهة والإلقاء هي واحدة من مئات والمسألة مسألة حظ وتوفيق .
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8 - استاذ متقاعد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:12
ليست المدرسة هي من أنجبت هذه التحفة، لأن التعليم أقبر منذ أمد بعيد ،بل هناك أسرة كدست كل وقتها لتجعل من فلدة كبدها ما أبهرت به العالم . التعليم المغربي لم يعد يواكب العصر، لأن المسؤولين دون استثناء وضعوا أبناءهم بالبعثات الأجنبية بعد قتلهم للتعليم. كل الدول النامية تقدمت بإكرامها للمعلم وليس العكس كما هو في المغرب.
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9 - محمد بنعمر الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:28
تحية إجلال و تقدير إلى هذه الطفلة التي أصبحت ابنتي و ابنة كل المغاربة، الشكر الجزيل إلى والديها و كل من ساهم في تكوينها فلقد استطاعت بتفوقها رفع شاننا عاليا حفظها الله.
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10 - الحقيقة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:29
تبارك الله عليها وهنيئا لها والله يحفظها لقد بعثت في نفوسنا آمالا كادت أن تتحطم بكثرة اللغو واللغط من إعداء اللغة العربية التي هي لغة القرآن اولا وقبل كل شيء
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11 - أم رحاب الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:32
ما شاء الله عليك يا ابنتي - الله يوفقك ويحفظك
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