هسبريس

بابتسامة ملائكية وعيون براقة، شدت الطفلة المغربية مريم أمجون الأنظار وحبست الأنفاس وجعلت لحظة فوزها بجائزة "تحدي القراءة العربي" في الإمارات العربية المتحدة قبل أيام خالدة في أذهان المغاربة.

صغر سنها وفصاحة لسانها وبشاشة وجهها، محاسن جعلتها تتصدر الأخبار هنا وهناك بعد أن نجحت في التفوق على الآلاف من المتبارين من مختلف الدول العربية، وكانت بحق إنجازاً مغربياً سيُدوّن بمداد من ذهب في سجل إنجازات المغاربة دولياً.

حققت مريم أمجون، ذات التسع سنوات، المنحدرة من إقليم تاونات، ما لا يقدر على تحقيقه من هو أكبر في سنها، فبعدما أنبتها والداها نباتاً حسناً، استطاعت أن تلهم الجماهير أكثر بفوزها بلقب "بطلة تحدي القراءة العربي"، ونالت الإعجاب بسعة صدرها وطلاقة لسانها وهي تتحدث في بلاطوهات القنوات العربية ولميكروفونات وسائل الإعلام الوطني.

نبتت وسط أسرة تعليم؛ فوالدها أستاذ لمادة الفلسفة ووالدتها أستاذة للعلوم الطبيعية؛ ما جعلها تترعرع وسط الكتب والدفاتر والجذاذات وتكتشف لذة القراءة منذ نعومة أظافرها، لتبدأ رحلة التحدي بقراءة القصص والكتب ثم الرواية.

تقرأ الكتب وتحفظ الشعر وتنهل كالنحلة من أمهات الكتب، وتبهر الناس حولها بالتوصيف والدقة والمجاز والحكم، وأبرز ما قالت إن القراءة بمثابة "مستشفى العقول"؛ ما جعلها تبث الأمل في جيل قادم قد يحمل هم القراءة ويعيد للغات الوطنية دورها.

طموح الصغيرة مريم كبير، فهي ترغب أن تُصبح مهندسة معمارية مثل الراحلة زها حديد، أشهر مهندسة معمارية في العالم؛ وبذلك أصبحت قدوة من أعلى طراز لأقرانها وجعلت أسراً عريضة تتمنى رؤية أبنائها في مثل مستواها. كل ذلك يجعل مريم تستحق أن تُرفع إلى أعلى عليين ضمن بورصة هسبريس.