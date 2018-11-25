24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)

  2. الطاوسي يغادر وفاق سطيف الجزائري الأربعاء القادم (5.00)

  3. الشرطة تعنّف مطالبين بـ"رحيل ماكرون" في باريس (5.00)

  4. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  5. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | طالعون | عائشة رحال

عائشة رحال

عائشة رحال
هسبريس
الأحد 25 نونبر 2018 - 09:31

بعيداً عن لغة الخشب وسياسة "قولوا العام الزين"، التي تنهل من الفكر الانتهازي، حركت عائشة رحّال، رئيسة "جمعية النساء الصحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" بمنطقة لاس بالماس، رمال الصحراء الراكدة من تحت أقدام من يُريد لقضية الصحراء أن يطول أمدها ما دام الصراع يبيضُ ذهباً لبعض أعيان الأقاليم الجنوبية أو ما يُسمون بـ"نُخب الصحراء".

الناشطة المدنية فضحت، في حوار مع هسبريس، عائلات صحراوية ما زالت تقوم بالممارسات القديمة-الجديدة نفسها، التي ظلت سائدة عقودا من الزمن، خصوصا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مشيرة إلى أن "هؤلاء الأعيان يتحكمون في بعض المسؤولين بالعاصمة، ويُحاصرون باقي الجمعيات التي تدافع عن القضية الوطنية".

لا يُمكن لملف الصحراء أن يخرج من جموده ومن يُمثلون القضية بالمحافل الدولية يتم انتقاؤهم على أساس المحسوبية والزبونية والقرابة العائلية. كيف يمكن لهؤلاء "الوطنيين"، الذين يسافرون إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور دورات مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن يُحاصروا أوهام البوليساريو والجزائر ودعاة الانفصال؟

التحرك الدبلوماسي لا يُمكن أن يسير برأسين؛ توجه ملكي في الرباط يحسم معالم الصراع بنبرة صارمة، وتوجه آخر في الصحراء يرقص على نغمات مزمار مجلس الأمن الدولي عند صدور كل تقرير يُجدد عُهدة "المينورسو".

ما تقوم به ابنة مدينة العيون يستحق الإشادة والتنويه؛ فالسيدة لا تتردد في التنقل بين مختلف العواصم الأوروبية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، بالرغم من المضايقات التي تتعرض لها على يد نشطاء البوليساريو، مما دفعها، مؤخراً، إلى رفع دعوى قضائية ضد هذه الجبهة الانفصالية أمام القضاء الفرنسي.

اليوم، تعدّ عائشة رحال من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الصحراويات، اللائي يدافعن عن نساء تندوف وما يتعرّضن له من قمع واضطهاد من قبل الجبهة الانفصالية فوق الأراضي الجزائرية، بل إن صوتها بات يزعج حتى "المدافعين" عن قضية المغرب الأولى. كل ذلك يقود رحال إلى التكريم ضمن بورصة هسبريس لهذا الأسبوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - من فيضان العيون الأحد 25 نونبر 2018 - 09:52
عندها الصح هناك عائلات معروفة و دات سلطة و في السلطة تستفيد من الوضع المعلق و تشرب و تشفط كل ما تسمح به الفرص حتى انها استغنة بشكل فوق الفاحش و بسرعة فائقة و استغلت الاراضي و تفويتاتها و الكارطيات بشكل استغلالي كبير فاصبحت هذه الوضعية كعكة تقسم حسب التراتبية من طرف الاعيان اللذين مع الدولة ما دامو اخدين و ضدها في اعماقهم و هم يعلمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الزاوية الطاقية من العيون الأحد 25 نونبر 2018 - 09:56
قد جربت الدولة و باعلى هياتها ازاحة الاعيان المستغلين و المستفيدين من عدة اوضاع الذين هم مع المغرب بابتسامة و في العمق ضده فبنو عمومتهم في الجهة الاخرى المعارضة و لم تستطع ازاحتهم ووقعت مصائب في كل محاولة منها كليم ايزيك و كجيجمات و اضرابات 2000 و غيرها فهم اقوى بنفوذهم في الجنوب حتى من القصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - عادي الأحد 25 نونبر 2018 - 10:11
تابعت حوارها عبر هسبريس قالت ما لم يستطع قوله رجال سياسيون إنتهازيون برافو سيدتي لذا يجب تصحيح وتنقية سكة القضية الوطنية من الشوائب العالقة بها.و مبروك التكريم كتشجيع و تكليف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - سلام الصىيري الأحد 25 نونبر 2018 - 10:22
رمال الصحراء الراكدة من تحت أقدام من يُريد لقضية الصحراء أن يطول أمدها ما دام الصراع يبيضُ ذهباً لبعض أعيان الأقاليم الجنوبية أو ما يُسمون بـ"نُخب
الصحراء".
وهذا هو مربض الفرس وسبب كل الجمود والمساهمة في تعميق الخلاف والصراع وجعله أبديا
هذا المعطى اصبح الحاجز الريءسي
أمام اَي حل ومع الأسف هناك من يستفيد من الوضع من رموز الفساد السلطوي والسياسي الذين لهم نفوذ وتأثير في مجريات الأمور والغريب ان رموز الدولة العميقة يساندون هذا الوضع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - المرزوقي الأحد 25 نونبر 2018 - 10:29
تحية شكر وتقدير لك ياعاءيشة رجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - موجز مقهور الأحد 25 نونبر 2018 - 10:30
تحية نظالية ليك للاة عائشة إنه لا كلام معقول و في الصميم هدا ما يقع بالضبط في كواليس ملف الصحراء و الإغتناء الفاحش لبعض العائلات وراء هده القضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - انوار الأحد 25 نونبر 2018 - 10:31
شكرا وتحية تقدير واحترام لك سيدتي ولكل مواطن غيور على وطنه
مهما طال الزمن أو قصر فالخونة سينالون جزائهم في الدنيا قبل الآخرة
الله الوطن الملك شعارنا حتا الموت وسنلقنه لأبنائنا وعشيرتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - richi الأحد 25 نونبر 2018 - 10:44
فعلا امرأة تستحق كل الاحترام والتقدير .أعانك الله يا أختاه لما فيه خير الوطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.