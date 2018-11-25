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كُتّاب وآراء
عائشة رحال
بعيداً عن لغة الخشب وسياسة "قولوا العام الزين"، التي تنهل من الفكر الانتهازي، حركت عائشة رحّال، رئيسة "جمعية النساء الصحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" بمنطقة لاس بالماس، رمال الصحراء الراكدة من تحت أقدام من يُريد لقضية الصحراء أن يطول أمدها ما دام الصراع يبيضُ ذهباً لبعض أعيان الأقاليم الجنوبية أو ما يُسمون بـ"نُخب الصحراء".
الناشطة المدنية فضحت، في حوار مع هسبريس، عائلات صحراوية ما زالت تقوم بالممارسات القديمة-الجديدة نفسها، التي ظلت سائدة عقودا من الزمن، خصوصا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مشيرة إلى أن "هؤلاء الأعيان يتحكمون في بعض المسؤولين بالعاصمة، ويُحاصرون باقي الجمعيات التي تدافع عن القضية الوطنية".
لا يُمكن لملف الصحراء أن يخرج من جموده ومن يُمثلون القضية بالمحافل الدولية يتم انتقاؤهم على أساس المحسوبية والزبونية والقرابة العائلية. كيف يمكن لهؤلاء "الوطنيين"، الذين يسافرون إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور دورات مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن يُحاصروا أوهام البوليساريو والجزائر ودعاة الانفصال؟
التحرك الدبلوماسي لا يُمكن أن يسير برأسين؛ توجه ملكي في الرباط يحسم معالم الصراع بنبرة صارمة، وتوجه آخر في الصحراء يرقص على نغمات مزمار مجلس الأمن الدولي عند صدور كل تقرير يُجدد عُهدة "المينورسو".
ما تقوم به ابنة مدينة العيون يستحق الإشادة والتنويه؛ فالسيدة لا تتردد في التنقل بين مختلف العواصم الأوروبية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، بالرغم من المضايقات التي تتعرض لها على يد نشطاء البوليساريو، مما دفعها، مؤخراً، إلى رفع دعوى قضائية ضد هذه الجبهة الانفصالية أمام القضاء الفرنسي.
اليوم، تعدّ عائشة رحال من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الصحراويات، اللائي يدافعن عن نساء تندوف وما يتعرّضن له من قمع واضطهاد من قبل الجبهة الانفصالية فوق الأراضي الجزائرية، بل إن صوتها بات يزعج حتى "المدافعين" عن قضية المغرب الأولى. كل ذلك يقود رحال إلى التكريم ضمن بورصة هسبريس لهذا الأسبوع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
الصحراء".
وهذا هو مربض الفرس وسبب كل الجمود والمساهمة في تعميق الخلاف والصراع وجعله أبديا
هذا المعطى اصبح الحاجز الريءسي
أمام اَي حل ومع الأسف هناك من يستفيد من الوضع من رموز الفساد السلطوي والسياسي الذين لهم نفوذ وتأثير في مجريات الأمور والغريب ان رموز الدولة العميقة يساندون هذا الوضع
مهما طال الزمن أو قصر فالخونة سينالون جزائهم في الدنيا قبل الآخرة
الله الوطن الملك شعارنا حتا الموت وسنلقنه لأبنائنا وعشيرتنا