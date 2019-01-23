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كُتّاب وآراء
إسماعيل المنقاري
قادما من قاعة السيميولوجيا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، التحق إسماعيل المنقاري سنة 2016 بمكتب حقوق المؤلف، محاولا إنقاذه من إعاقة الولادة التي ربطته بـ"ماما فرنسا" قسرا، وجعلت المؤلف المغربي ينتظر أن تجود عليه شركة فرنسية تستحوذ على قرارات مكتب الرباط ببعض من حقوقه المشروعة المكفولة وطنيا ودوليا.
ابن الأطلس الذي صقل معارفه بتكوين فرنسي عميق، شمر على ساعديه وقرر القطيعة مع "النسخة القديمة للمكتب" ونقله، بمجهودات بادية، من المرتبة 26 إلى الثالثة إفريقيا، ومن المركز 127 إلى الـ 49 عالميا، وبصم على فترة استثنائية في علاقته بالمؤلفين وبالمنظمات الدولية التي استمالها المغرب من أجل التنسيق على عدة أصعدة تهم الرفع من سمعة المملكة ومساعدتها على استنهاض فعل "إنصاف المؤلفين".
الدكتور الذي عرف بتفانيه في خدمة طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، على مدى سنوات من الزمن، اخترق بعمله الدؤوب كل إفريقيا، حتى إنه فرض على الخصم الجزائري التصويت للمملكة كعضو ممثل لمنطقة شمال إفريقيا في اللجنة التنفيذية الإفريقية للمؤلفين، فضلا عن اشتغاله في ظل شفافية قل نظيرها، حيث لا يتوانى كل 3 أشهر عن مراسلة وزارة الاتصال بخصوص مداخيل المكتب وطرق صرفها.
كل هذه التحركات والانجازات في ظرف وجيز من الزمن دفعت بإسماعيل المنقاري صوب بورصة الأبناء البررة الذين يشتغلون بصمت، بعيدا عن ضوضاء الكاميرات، ليرتفع مع "الطالعين" في سماء هسبريس.