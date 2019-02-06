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الرئيسية | طالعون | محمد بنسعيد آيت إيدر

محمد بنسعيد آيت إيدر

محمد بنسعيد آيت إيدر
هسبريس
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 10:22

"تطرقت إلى جميع القضايا التي كنت شاهدا عليها أو فاعلا فيها، سواء كان مسكوتا عنها، إما لحسابات سياسية أو لخوف ما".. هكذا تحدث محمد بنسعيد آيت إيدر على هامش حفل تقديم مذكراته بالرباط، بحضور الخصوم ورفاق الأمس واليوم.

كانت ليلة للاحتفاء بعطاءات رجل من طينة الكبار، ظل شامخاً واقفاً كالشجر وفياً لأفكاره ومبادئه ورفاقه وتاريخه..فرغم مواقفه السياسية الجريئة والحادة واللاذعة أحياناً، إلا أن حفل تقديم مذكرات "سي بنسعيد" تحول إلى ملحمة لمغرب آخر ممكن بحضور سياسيين من المعارضة الإسلامية واليسارية والأحزاب الوطنية وشخصيات تكنوقراطية وطنية.

"شيخ اليسار"، القادم من بيئة تقليدية محافظة في قرية نائية تدعى تينمنصور باشتوكة آيت باها بجنوب المغرب، وجه رسائل سياسية عميقة جديرة بالاهتمام، عبر من خلالها بصوت مرتفع عن مغرب الغد الذي يعيش فيه الجميع بكرامة أولاً، ووطن يجنب المجتمع والدولة انزلاقات وصدامات قد تكلف خسائر كبرى.

رسائل بنسعيد العابرة للحدود، والحالمة بمغرب وجزائر موحدين، يجب أن تكون درساً للرفاق والخصوم، فخلاصاته ليست نابعة من مزايدات سياسية أو نضالات افتراضية أو أطماع انتهازية، بل مصدرها تاريخ طويل من النضال والصدام مع المستعمر والقصر، وحسرة على فرص ضائعة مع جيش التحرير والحركة الوطنية وقضية الصحراء ورياح حركة 20 فبراير.

احتفاء بمذكراته التي تُضيء عتمات تاريخ المملكة المظلم بالمعطيات الرسمية، يتربع المعارض الذي يحظى باحترام الملك محمد السادس بعد توشيحه بوسام ملكي من درجة ضابط على عرش نادي الطالعين لهسبريس هذا الأسبوع.

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