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الرئيسية | طالعون | عبد الرحمان اليوسفي

عبد الرحمان اليوسفي

عبد الرحمان اليوسفي
هسبريس
الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:04

تكريم ملكي جديد يحتفي بقائد حكومة التناوب، الذي ساهم في ضمان انتقال سلس للعرش بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني واعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم.

فبعد إشراف الملك شخصياً على تدشين شارع باسمه في صيف 2016 وزيارته مراراً لحظة مرضه أو عجزه، يتواصل عرفان المؤسسة الملكية تُجاه الزعيم اليساري الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي بإطلاق اسمه هذه المرة على فوج الضُباط الجُدد المتخرج حديثاً.

دلالة إطلاق اسم قائد يساري اشتراكي على فوج الضُباط المغاربة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدروس في الوطنية الصادقة؛ فعلى الرغم المعارضة القوية التي قادها اليوسفي ضد نظام الحكم السابق، وخصوصا ما يُسمى بـ"جيوب المقاومة"، فإنه ظل وفياً لوطنه طيلة مساره السياسي.

وفي الرسالة الملكية الموجهة إلى "فوج اليوسفي"، عدد الملك محمد السادس مناقب الرجل مؤكداً أنه ""يتقاسم مع والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، ومع جلالتنا، نفس المبادئ الثابتة في حب الوطن، والتشبث بمقدسات الأمة، وبالوحدة الترابية للمملكة، والدفاع عن مصالحها العليا"، داعيا الضباط إلى أن يكونوا "في مستوى ما يجسده هذا الاسم من معاني الاستقامة والالتزام، والثبات على المبادئ، والغيرة الوطنية الصادقة؛ أوفياء لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك".

ما أحوجنا اليوم إلى رجالات دولة وسياسيين من طينة اليوسفي يُمكن للبلاد أن تعتمد عليهم في فترة الأزمات حتى لو كانوا في صف المعارضة؛ فالمشهد السياسي اليوم أصابه اليُتم والرتابة والعمل الحكومي بات يفتقدُ إلى الكفاءة والأطر باعتراف رئيس الدولة، ومن نتائج ذلك سحب الملك البساط من تحت أرجل العثماني بخصوص إعداد النموذج التنموي.

بُلوغ سن الـ95 لم يمنعه من الاستسلام والقعود واليأس، بل عكس كثير من المسؤولين والسياسيين الذين هم في عمره واختفوا عن الأنظار؛ يحرص اليوسفي على الظهور في المحطات السياسية والثقافية والاجتماعية، آخرها زيارته لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، دعما للفنّ وتشجيعا للمغاربة على زيارة المعارض الفنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن الأربعاء 07 غشت 2019 - 17:32
من المؤمنين رجالا صادقوا الله ما عاهدوه. نحبك في الله و نعم الرجل ونعم السياسي. نتمنى لك صحة جيدة وعيد مبارك سعيد
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