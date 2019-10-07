24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات
- "تريبورتور" ينهي حياة خمسيني بمدينة سطات
- "الكنوز" توقع بعصابة في قبضة الدرك بآيت أورير
- المنتخب المغربي يهزم نظيره الماليزي داخل القاعة
- معرض فريد بشفشاون يوثّق للأكياس البلاستيكية
"الحديد والنار" يواجه المحتجين العراقيين .. وعدد القتلى يتجاوز المائة (5.00)
هنود ينفتحون على تجربة متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش (5.00)
دبلوماسية المملكة تخترقُ دول "سادك".. وقلاع البوليساريو تتهاوى (5.00)
- رصيف الصحافة: الحكومة المغربية الجديدة تتشكل من 22 وزيرا - (49)
- "مولاي مسعود" .. قصة ثري عصامي انطلق من الصفر إلى القمة - (47)
- الحريات الفردية و"زواج الفاتحة" .. الأسئلة المُغيَّبة في قضية الريسوني - (45)
- قبل حوالي 200 عام .. مستشرق سويسري يعدّد مزايا اللغة العربية - (42)
- بنعبد الله: حكومة العثماني تكرّس "الفراغ السياسي القاتل" بالمغرب - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ليلى غاندي
تتويج مستحق بجائزة للنساء الرائدات حصلت عليها ليلى غاندي، التي يُطلق عليها الجمهور المغربي "بنت بطوطة"، أول امرأة مغربية تسافر إلى عدة أنحاء من العالم بمفردها وتلهم النساء الأخريات.
في أثينا، تم تكريم المغربية ليلى غاندي بجائزة "هو إيز هو" (Who is who) للنساء الرائدات في العالم، في حفل عرف تتويج 13 رائدة أخرى كل في مجال نشاطها، بحضور وزير التجارة البحرية وسياسة الجزر اليوناني.
الفنانة والرحالة غاندي نموذج للمغربية الناجحة التي بصمت بعطاءات إبداعية عملها، خصوصا في مجال الإعلام والدفاع عن حقوق المرأة وحماية البيئة والحوار بين الثقافات، وهي تحاضر اليوم في كبريات الوكالات الدولية بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.
ليلى غاندي انطلقت من التصوير الفوتوغرافي والعمل الصحافي لتكتشف عوالم أخرى، حيث أمضت أسابيع في جبال النيبال لتقف على تجربة بشرية فريدة، وقبل ذلك قادتها رحلة مثيرة إلى الصين عادت منها على متن قطارات السكك الحديدية العابرة لسيبيريا، وأثمرت التجربة كتابها "يوميات من الصين".
وسبق لليلى غاندي أن توجت بالعديد من الجوائز المرموقة، وهي أيضا حاصلة على الوسام الفرنسي للفنون والآداب من درجة فارس.
"بنت بطوطة" العصر الحديث هي اليوم مصدر إلهام للعديد من المغربيات التواقات إلى اكتشاف ذواتهن عبر تجارب مهنية عابرة للحدود والقارات، لذلك تستحق أن تتوج على رأس بورصة هسبريس لنادي الطالعين.