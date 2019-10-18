هسبريس

كان حظ محمد بنعبد القادر، طالعا في أول خروج رسمي له وزيرا للعدل، إذ زف إلى الرأي العام الوطني والدولي خبر العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني، في وقت أخفق زميله في الحكومة الحسين عبيابة، في أول تواصل مع الجسم الإعلامي.

محمد بنعبد القادر، هو الوزير "الاتحادي" الوحيد الذي حظي بثقة ملكية في "حكومة الكفاءات" المعدلة، منتقلا من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى وزارة العدل.

وراكم بنعبد القادر حصيلة إيجابية في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مخلفا وراءه مخططا تنفيذيا لمراجعة جذرية لمنظومة الوظيفة العمومية التي مرّت عليها حوالي 60 سنة منذ إنشائها في 1958؛ بالإضافة إلى كونه حمل هم إصلاح الإدارة التي تعاني من أمراض مزمنة.

القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تنتظره ملفات ثقيلة بوزارة العدل، والتي ما تزال تعتبر من "وزارات السيادة" رغم استقلال النيابة عنها كونها القطاع الذي يتحمل مسؤولية إصلاح العدالة وإعداد السياسات الجنائية والتشريعات ذات الصلة بالحريات العامة والفردية وملاءمة الترسانة القانونية مع دستور المملكة لعام 2011.

واستبشر المهتمون بقطاع العدل بأولى التصريحات الصادرة عن الوزير بنعبد القادر، بعد أن أكد عزمه مواصلة العمل على تحديث المنظومة التشريعية في المجال الجنائي وعلى تسريع وتيرة التحول الإلكتروني للتقاضي وتحديث العمل داخل المحاكم.

كما لاقت تصريحات بنعبد القادر بالعمل من أجل تحسين أوضاع الموارد البشرية بوزارة العدل استحسانا من قبل موظفي القطاع الحكومي.