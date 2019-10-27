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الرئيسية | طالعون | كريمة الأزهري

كريمة الأزهري

كريمة الأزهري
هسبريس
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:50

ضمن 25 باحثاً من دول العالم، استطاعت الباحثة المغربية كريمة الأزهري أن تكون ضمن المتوجين بجائزة المواهب الخضراء (غرين تالنتس اوارد) لسنة 2019 التي تمنحها سنويا وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية.

كريمة الأزهري نالت عن جدارة واستحقاق الجائزة العلمية بفضل اهتمامها بالتنمية المستدامة وتعزيز الطاقة الخضراء، وهو تتويج يُؤكد وجود كفاءات وطاقات مغربية في مجالات علمية مختلفة، لكن ينبغي اكتشافها ومرافقتها وتشجيعها.

وتشتغل كريمة الأزهري على موضوع تطوير الخصائص الحرارية لمواد البناء وتوفير حلول للنجاعة الطاقية في هذا القطاع، ضمن فريق عمل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة المحمدية للمهندسين. كما تهتم بمشروع يهدف إلى إثبات دور التصميم المعماري المعتمد جنوب المغرب في خلق مباني خضراء مستدامة تحترم المعايير البيئية المعتمدة.

ويستهلك قطاع البناء في المغرب أزيد من 33 في المائة من الكهرباء من إجمالي الطاقة الكهربائية، ناهيك عن مساهمته في أكثر من 19 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الباحثة المغربية إلى التنبيه إلى ضرورة تعزيز الطاقة الخضراء في مبان باتت لا تحترم معايير البيئة.

الحكومة مسؤولة عن مواكبة الباحثين المغاربة بالجامعات وتقديم الدعم لهم لتشجيع الاستثمار في مجال البحث العلمي ووقف نزيف هجرة الكفاءات نحو الخارج، حتى لا تجد كريمة نفسها مضطرة للهجرة أمام افتقار البلاد لسياسات ناجحة في مجال البحث العلمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - seddik s الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:14
sincères félicitations q dieu v assiste et que les responsables réagissent inchaallah
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2 - abdel74 الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:31
أحسن طريقة للبناء تتماشى مع البيئة هو البناء الأمازيغي التقليدي وعلى الدولة أن تفرضه في البوادي والمناطق الجبلية للحد من إنتشار الإسمنت الذي قلل من جمالية المغرب وأضعف السياحة الجبلية وعلى وزارة الصناعة التقليدية أن تهتم بهذا القطاع وتحارب الإسمنت على الأقل في القرى بتظافر الجهود مع وزارة السياحة والتجهيز والبناء.
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3 - abdala الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:40
Mabrouk.felicitations Karima elazhari
par contre ne faut rien attendre de qui que ce soit .ni gouvernement ni université ni entreprise sérieuse.,. personne ne pourrai vous satisfaire pour des raisons déjà connues.
malheureusement ce qi vous attends c est soit vous arranger dans le monde du travail au Maroc en acceptant n importe quelle proposition en attente d une meilleure ou immigrer comme des milliers de jeunes avant vous , évitez juste le regroupement familial pour la deuxième option.
bonne chance .
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