هسبريس

ضمن 25 باحثاً من دول العالم، استطاعت الباحثة المغربية كريمة الأزهري أن تكون ضمن المتوجين بجائزة المواهب الخضراء (غرين تالنتس اوارد) لسنة 2019 التي تمنحها سنويا وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية.

كريمة الأزهري نالت عن جدارة واستحقاق الجائزة العلمية بفضل اهتمامها بالتنمية المستدامة وتعزيز الطاقة الخضراء، وهو تتويج يُؤكد وجود كفاءات وطاقات مغربية في مجالات علمية مختلفة، لكن ينبغي اكتشافها ومرافقتها وتشجيعها.

وتشتغل كريمة الأزهري على موضوع تطوير الخصائص الحرارية لمواد البناء وتوفير حلول للنجاعة الطاقية في هذا القطاع، ضمن فريق عمل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة المحمدية للمهندسين. كما تهتم بمشروع يهدف إلى إثبات دور التصميم المعماري المعتمد جنوب المغرب في خلق مباني خضراء مستدامة تحترم المعايير البيئية المعتمدة.

ويستهلك قطاع البناء في المغرب أزيد من 33 في المائة من الكهرباء من إجمالي الطاقة الكهربائية، ناهيك عن مساهمته في أكثر من 19 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الباحثة المغربية إلى التنبيه إلى ضرورة تعزيز الطاقة الخضراء في مبان باتت لا تحترم معايير البيئة.

الحكومة مسؤولة عن مواكبة الباحثين المغاربة بالجامعات وتقديم الدعم لهم لتشجيع الاستثمار في مجال البحث العلمي ووقف نزيف هجرة الكفاءات نحو الخارج، حتى لا تجد كريمة نفسها مضطرة للهجرة أمام افتقار البلاد لسياسات ناجحة في مجال البحث العلمي.