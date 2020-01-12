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الرئيسية | طالعون | أحمد بوكوس‎

أحمد بوكوس‎

أحمد بوكوس‎
هسبريس
الأحد 12 يناير 2020 - 19:55

لا يختلف اثنان حول الدور الكبير الذي لعبه أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب، والباحث المخضرم في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية، في سبيل النهوض بالثقافة الأمازيغية والدفاع عنها منذ عقود.

لقد استطاع الرجل بخبرته ورزانته كسب احترام العدو قبل الصديق، مفلحا في التصدي لكل المحاولات التي حاولت إفشال مساره على رأس "إيركام"، الذي يعتبر إيجابيا بالنظر إلى قلة الموارد المادية والبشرية.

بوكوس، الأكاديمي والمسؤول بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يجد دائما وقتا للإبداع؛ وذلك ما توج بفوزه بجائزة الأطلس الكبير في دورتها الخامسة والعشرين عن روايته "Rhapsodies de Tanit la captive"، أو "الملاحم الشعرية للأسيرة تانِيت"، الصادرة باللغة الفرنسية عن "منشورات ملتقى الطرق"، في صنف "الرواية الفرنسية".

إضافة إلى الرواية، ألف بوكوس مؤلفات أغنت المكتبة الوطنية، منها اللغة والثقافة الشعبية بالمغرب (سنة 1977)، والمجتمع، اللغات والثقافات بالمغرب (سنة 1995)، والهيمنة والاختلاف (سنة 2000)، والقرائية والتنمية المستدامة بالمغرب (سنة 2001)، والأمازيغية والسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب (سنة 2003)، ضمن منشورات مركز طارق بن زياد بالرباط، وفونولوجيا الأمازيغية (2008 - 2009)، ومسار اللغة الأمازيغية، والرهانات والإستراتيجيات (باللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية) (سنة 2013).

ولا ينكر أحد الدور الكبير الذي لعبه بوكوس في إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقبلها في ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011، وفي جعلها حاضرة في الإعلام وفي المشهد الفني، وضمن إستراتيجيات التدبير الحكومي.

لكل ما سبق لا يمكن إلا أن يكون الأكاديمي المغربي وعميد "إيركام" ضمن نادي "الطالعين" على جريدة هسبريس الإلكترونية، عن جدارة واستحقاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الجواهري الأحد 12 يناير 2020 - 20:17
لم اقرا المقال ولكن فهمت المقصود.. بدون فلسفة  ودوران فإن الحديث عن الامازيغية في هذا الظرف الحساس  وبالنظر إلى ما يقع في دول الجوار  والدول العربية عامة والعالم فالهدف هو خدمة أجندة خارجية  غير بريئة سواء من طرف بعض كتاب المقالات  أو غيرهم.. اللغات  اتضح انها  وسيلة  لتقسيم الشعوب خاصة العربية بسبب ضغوط صهيونية كما نعلم.. وانتهى الكلام.. أما بعض القرارات التي تتخذ في البرلمان فلا مصداقية لها اصلا.. ولا يجب إعطاء أهمية لما يصدر من  تشريعات فكلها حبر على ورق وتحركها خلفيات سياسوية.. هذه هي الخلاصة  التي يجب على الشعب  استيعابها فمن الأحسن بل  أصبح لازما عدم الاستماع لكل ما ينشر في وسائل الإعلام لأنه احد أسس الأجندة المعلومة (الماسونية أو الصهيونية) وهكذا فقط نتفادى السقوط في الكمين   كما وقع في دول الخريف العربي... احذر الشعب فعليه التزام الهدوء مهما حصل سياسيا واجتماعيا  واسطر على مهما حصل.. وحتى تمر العاصفة.. والسلام
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-1
2 - مغربي الأحد 12 يناير 2020 - 20:38
تهنءة خاصة للدكتور بوكوس صانع الذرة و مبتكر القطار فاءق السرعة و ساهم في التنمية البشرية للمغاربة عموما... بوكوس لم يتزعزع من منصبه عقود من الزمن... أما بالنسبة لقلة الموارد فكفى من البهتان
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