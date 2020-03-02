هسبريس

تواصل شبه يومي لمحمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، لطمأنة الرأي العام المغربي بخصوص مستجدات فيروس "كورونا" القاتل، في وقت تنتشر فيه الشائعات المرتبطة بالوباء بشكل لافت.

ومنذ اقتراب الفيروس من الحدود الشمالية والجنوبية للمملكة، ومدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة يطل على المغاربة عبر النشرات التلفزيونية ومختلف وسائل الإعلام، لكشف مستجدات فيروس "كورونا" ببلادنا، دون أن ينفي إمكانية دخول الفيروس إلى البلاد.

ونجح اليوبي، إلى حدود اليوم، في تطويق الشائعات المرتبطة بـ"كورونا" في المغرب التي زرعت الرعب في نفوس المغاربة، من خلال كشف نتائج الحالات المشتبه بإصابتها وتحديث المعطيات الوبائية بشكل يومي على موقع الوزارة.

مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة نجحت أيضا إلى جانب بقية القطاعات المعنية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش، في إنجاح التدابير الصحية والأمنية للطلبة المغاربة العائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس "كورونا"؛ فقد مرت عملية 20 يوميا من الحجر الصحي في ظروف جيدة وعاد الطلبة إلى أهاليهم سالمين، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

وتناط بمديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض، التي يترأسها الدكتور محمد اليوبي، مهام جسيمة في هذه الفترة التي يعيش فيها العالم رعباً حقيقياً جراء استمرار حصد فيروس "كورونا" لأرواح المئات في مختلف بقاع العالم؛ وهو ما يتطلب المزيد من التعبئة والرصد والمراقبة للتعامل مع الفيروس في حالة دخوله إلى البلاد.