مع سهام أسيف

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تعليقات الزوار3
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15:23
التبليغ عن جريمة وهمية يورط رجلا وشقيقته
تبارك الله عليك
أحبك واحترمك
جمالك جمال القلب والروح والجسد
فنانة و مغنية استعراضية لكن للاسف الفرصة لا تعطاها
فنانة متمكنة. وحضورها في اي عمل فني يزيده إضافة متميزة. تبارك الله..