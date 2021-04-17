مع سهام أسيف

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‫تعليقات الزوار

3
  • جميلة
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:21

    تبارك الله عليك
    أحبك واحترمك
    جمالك جمال القلب والروح والجسد

    2
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  • oujdii
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:42

    فنانة و مغنية استعراضية لكن للاسف الفرصة لا تعطاها

    1
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  • مغربي من ألمانيا
    السبت 17 أبريل 2021 - 22:43

    فنانة متمكنة. وحضورها في اي عمل فني يزيده إضافة متميزة. تبارك الله..

    0
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