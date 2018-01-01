عودة تطبيق "واتساب" للعمل بعد انقطاع الخدمة

هسبريس ـ مُتابعة

بعد انقطاع ما يقارب ساعة كاملة، عاد تطبيق واتساب للعمل مرة أخرى في معظم الهواتف الذكية، إذ عانى المستخدمون حول العالم من صعوبة استخدام خدمة الدردشة المملوكة لـ"فيس بوك".

وتوجه المستخدمون إلى موقع فيسبوك وتويتر" للتعبير عن ضيقهم من توقف تطبيق واتساب عن العمل قبل ساعات من بداية االعام الجديد، وزادت التساؤلات مع استمرار انقطاع الخدمة لأكثر من ساعة..

ويبدو أن هذا الانقطاع ناتج عن الضغط على سيرفرات الخدمة بسبب استخدام التطبيق من قبل الملايين من المستخدمين حول العالم للتهنئة بحلول العام الجديد.

وكان تطبيق "واتساب" قد تعرض لعطل مفاجئ في عدة دول حول العالم. ومن بين تلك الدول تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، البرازيل، ماليزيا، الهند، اليابان، إسبانيا، قطر، الكويت، وجنوب إفريقيا، وغيرها من الدول العربية والأجنبية.

وتوقف التطبيق لمدة 48 دقيقة في بريطانيا، كما شهدت الدول الأخرى توقفاً لفترة زمنية مماثلة، حسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفيما لم تعلن شركة "واتساب" أسباب العطل الفجائي اليوم، قالت الصحيفة إن الشركة المالكة لتطبيق واتساب، أعلنت في فبراير الماضي، أنه بدءا من الأول من يناير 2018، سيشهد التطبيق تحديثات تطال عدداً من أنظمة التشغيل الهاتفية.

ووفق التحديث المذكور، لن يكون البرنامج متاحا لمستخدمي هواتف "بلاكبيري"، التي تعمل بنظامي تشغيل "بلاكبيري أو.إس"، فضلا عن الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز 8" أو النسخ الأقدم. وحول قرار توقف عمل التطبيق على عدد من أنظمة التشغيل الهاتفية، أرجعت الشركة الأمر إلى محاولات "إعطاء المستخدمين طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحبة عبر واتساب".

يشار إلى أن نحو 1.3 مليار مشترك نشط يستخدم تطبيق "واتساب" شهريا