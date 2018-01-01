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الرئيسية | عالم التقنية | عودة تطبيق "واتساب" للعمل بعد انقطاع الخدمة

عودة تطبيق "واتساب" للعمل بعد انقطاع الخدمة

عودة تطبيق "واتساب" للعمل بعد انقطاع الخدمة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:24

بعد انقطاع ما يقارب ساعة كاملة، عاد تطبيق واتساب للعمل مرة أخرى في معظم الهواتف الذكية، إذ عانى المستخدمون حول العالم من صعوبة استخدام خدمة الدردشة المملوكة لـ"فيس بوك".

وتوجه المستخدمون إلى موقع فيسبوك وتويتر" للتعبير عن ضيقهم من توقف تطبيق واتساب عن العمل قبل ساعات من بداية االعام الجديد، وزادت التساؤلات مع استمرار انقطاع الخدمة لأكثر من ساعة..

ويبدو أن هذا الانقطاع ناتج عن الضغط على سيرفرات الخدمة بسبب استخدام التطبيق من قبل الملايين من المستخدمين حول العالم للتهنئة بحلول العام الجديد.

وكان تطبيق "واتساب" قد تعرض لعطل مفاجئ في عدة دول حول العالم. ومن بين تلك الدول تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، البرازيل، ماليزيا، الهند، اليابان، إسبانيا، قطر، الكويت، وجنوب إفريقيا، وغيرها من الدول العربية والأجنبية.

وتوقف التطبيق لمدة 48 دقيقة في بريطانيا، كما شهدت الدول الأخرى توقفاً لفترة زمنية مماثلة، حسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفيما لم تعلن شركة "واتساب" أسباب العطل الفجائي اليوم، قالت الصحيفة إن الشركة المالكة لتطبيق واتساب، أعلنت في فبراير الماضي، أنه بدءا من الأول من يناير 2018، سيشهد التطبيق تحديثات تطال عدداً من أنظمة التشغيل الهاتفية.

ووفق التحديث المذكور، لن يكون البرنامج متاحا لمستخدمي هواتف "بلاكبيري"، التي تعمل بنظامي تشغيل "بلاكبيري أو.إس"، فضلا عن الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز 8" أو النسخ الأقدم. وحول قرار توقف عمل التطبيق على عدد من أنظمة التشغيل الهاتفية، أرجعت الشركة الأمر إلى محاولات "إعطاء المستخدمين طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحبة عبر واتساب".

يشار إلى أن نحو 1.3 مليار مشترك نشط يستخدم تطبيق "واتساب" شهريا

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعيد الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:37
تعطل "الواتس أب" فجأة فضج العالم كله لكن ماذا لواستيقظت يوما وفتحت المصحف ولم تجد حرفاواحدا رفعت الأقلام وجفت الصحف ولم يبق سوى ما حفظ في الصدور..
استغفرك ربي وأتوب إليك
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74
2 - كريم الأحد 31 دجنبر 2017 - 22:45
الوليدة مسكينة نهار كامل او هي تعيط و تسيفط فالميساجات تخالعات ....دعيناك الله امول الواتساب
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35
3 - باعمراني الأحد 31 دجنبر 2017 - 23:18
الى سعيد ... كلامك مجرد خزعبلات و خرافات العثر الجاهلي و القرون الوسطى
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-75
4 - mohamed الأحد 31 دجنبر 2017 - 23:25
" للتعبير عن ضيقهم من توقف تطبيق واتساب عن العمل... " مالهم كايخلصو فيه شي حاجة. مول الواتساب دار فيكم خير كبير وفابور، وعوض ما تعرفو بقيمتو كايتشكاو من توقف خارج عن إرادته. نسيتو ليام "إتصالات المغرب" ماتقدوش تتاصلو بحبابكم باش تباركو ليهم العيد، ومع ذلك ما كتضايقوش.
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9
5 - مغربي غيور الاثنين 01 يناير 2018 - 00:12
ليكن في علم سعيد صاحب التعليق الاول ان الواتساب ينتمي الى شركة الفيسبوك وصاحب الفيسبوك يهودي . بعد صلاة كل يوم جمعة تدعون على اليهود والنصارى بالشر والخراب وتريدون مقاطعتهم ومقاطعة إنتاجاتهم و هذا الواتساب واحد من منتوجات اليهود . اما اذا انقطعت عليكم مشروبات ومأكولات جاهزة وملابس وخصوصا الأدوية فكيف سيكون حالكم؟
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0
6 - sup الاثنين 01 يناير 2018 - 00:19
الى باعمراني، دبا تشوف الجهل و العصور الوسطى نهار يوصل اليوم الذي لا ريب فيه
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16
7 - باعمراني الاثنين 01 يناير 2018 - 00:54
الى sup, يوم لا ريب فيه ؟ الريب و اللبن هههه مجرد خزعبلات و خرافات عشات منذ الاف السنين في عقول المسلمين .... لكن تسونامي العقلانية و حقوق الإنسان قادم لا محالة وسيدمر عقليات القرون الوسطى
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-15
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