"غوغل" تطلق مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة خدمات الإنترنت العملاقة "غوغل" اعتزامها طرح مجموعة جديدة من الأدوات التي تتيح للوالدين متابعة تصفح أطفالهم للإنترنت عبر برنامج المتصفح "كروم" التي تنتجه "غوغل".

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه "غوغل" عمل أدوات الرقابة الأبوية الموجودة حاليا في برنامج "كروم" والمعروفة باسم "رقابة مستخدمي كروم".

كانت "غوغل" قد طرحت أدوات الرقابة الأبوية "رقابة مستخدمي كروم" لأول مرة في 2013، وهي تتيح للوالدين منع تشغيل برنامج "كروم" على أحد أجهزة الكمبيوتر أو منع الدخول إلى مواقع محددة أو تشغيل خاصية "البحث الآمن" التي تسمح بتنقية نتائج البحث على "غوغل" وحذف النتائج غير المناسبة للأطفال وكذلك حفظ سجل المواقع التي دخلها الأطفال.

وذكرت "غوغل" في رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدمي برنامج "كروم" إنها ستوقف استخدام هذه الأدوات ثم تطرح مجموعة جديدة من الأدوات البديلة التي تحقق نتائج أفضل في ضوء المعلومات التي جمعتها الشركة عن تفضيلات المستخدمين خلال السنوات الأربع الماضية منذ إطلاق خاصية "رقابة مستخدمي كروم"، مضيفة أنها ستطرح الأدوات الجديدة لتلبية احتياجات الأسر في وقت لاحق من العام الحالي.

في الوقت نفسه فإنه اعتبارا من يوم الجمعة الماضي لم يعد في مقدور مستخدمي "كروم" إنشاء أو جلب قوائم رقابة أبوية جديدة، في الوقت الذي يمكنهم فيه استخدام القوائم الموجودة حاليا بالفعل.