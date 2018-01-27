الملياردير سوروس: أيام فيسبوك وغوغل معدودة

هسبريس - أ.ف.ب

شن رجل الاعمال الملياردير جورج سوروس، في دافوس، هجوما لاذعا على شركات التكنولوجيا العملاقة، ووصفها بأنها جهات احتكارية قابلة للتلاعب بها من لدن استبداديين لتخريب الديموقراطيات.

وخلال عشاء سنوي تقليدي يستضيفه المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في جبال الألب السويسرية، حول سوروس انظاره الى عدد من المواضيع؛ منها الرئيس الـميركي دونالد ترامب، والضجة المحيطة بعملة بتكوين الافتراضية.

لكن المستثمر المولود في المجر خصص الجزء الاكبر لصب غضبه على عمالقة التكنولوجيا في "سيليكون فالي"، وقال انها تحتاج لضوابط أكثر صرامة.

وقال الملياردير البالغ من العمر 87 عاما، في خطاب امام ضيوفه، إن "فيسبوك وغوغل تسيطران فعليا على نصف عائدات الاعلانات على الانترنت".

واضاف: "يزعمان انهما مجرد موزعين للمعلومات، إن حقيقة كونهما موزعين شبه احتكاريين يجعلهما مرفقين عامين، ويجب ان يخضعا لقوانين اكثر صرامة، تهدف الى الحفاظ على التنافس والابتكار والتواصل العالمي بشكل عادل ومفتوح".

وتنبأ ان يقوم عمالقة التكنولوجيا "بتوريط أنفسهم" للوصول الى أسواق رئيسية، مثل الصين، مما يخلق "تحالفا بين دول استبدادية ومحتكري تكنولوجيا المعلومات الكبار الذين يمتلكون كمية هائلة من البيانات". واضاف :"هذا قد يتسبب حقا في شبكة سيطرة استبدادية لم يتصور مثيلا لها حتى الدوس هاكسلي او جورج اوريل".