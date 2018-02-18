فيسبوك يخسر قضية خصوصية ويواجه غرامة مالية

هسبريس ـ رويترز

هددت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية، من خلال تتبع الناس على مواقع طرف ثالث.

وفي قضية رفعتها هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا، أمرت المحكمة أيضا بأنه يتعين على فيسبوك حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين لفيسبوك بأنفسهم.

وقالت شركة فيسبوك، التي سيتم تغريمها 250 ألف يورو يوميا أو ما يصل إلى 100 مليون يورو إذا لم تمتثل لحكم المحكمة، إنها سوف تستأنف الحكم، وفق بيان أصدرته.

وقالت المحكمة إن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الالكتروني للشركة، من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث.

وقالت شركة فيسبوك إن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الانترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.