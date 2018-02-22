المؤسس المشارك لـ"واتساب" يستثمر في "سينيال"

هسبريس - متابعة

قرر المؤسس المشارك لتطبيق "واتساب" بريان أكتون استثمار 50 مليون دولار في منصة "سينيال" للرسائل المشفرة، إلى جانب التعاون مع المؤسسة التابعة للشركة المشغلة "سينيال فونديشن".

وقال أكتون في بيان إلكتروني "خطتنا هي تقديم نموذج رائد جديد من التكنولوجيا غير الهادفة للربح، والتي تركز على الخصوصية وحماية البيانات للجميع في كل مكان."

واستقال أكتون في شتنبر الماضي من "واتساب" والشركة الأم "فيسبوك" التي استحوذت على مشغل التطبيق عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.