"هواوي" تكشف عن هاتف قادر على قيادة سيارة

هسبريس - إفي

استغلت شركة (هواوي) الصينية المؤتمر العالمي للهواتف في برشلونة كي تقدم هاتفا محمولا يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستطيع قيادة سيارة.

ويعتمد المشروع، الذي يحمل اسم (رود ريدر)، على إمكانات الذكاء الاصطناعي المتاحة في الهاتف ميت 10 برو، القادر على التمييز بين ألف جسم مختلف، وكذلك الكلاب والقطط.

ويمكن بهذه التقنية، أن يقود الهاتف سيارة طراز بورش باناميرا، وتحويلها إلى سيارة بدون قائد ترصد وتتعرف على الإشارات التي تتلقاها من محيطها.

وتعد تقنية الجيل الخامس (5جي) بضمان سرعة وكفاءة الاتصالات والربط بين ملايين الأشياء، مثل بين سيارة وسيارة وكذلك سيارة وبنية تحتية، في أمان تام.

بينما يسهم الذكاء الاصطناعي في التوقع وجعل السيارة تضبط نفسها آليا من حيث درجة الحرارة والموسيقى المفضلة وإرسال إشارة إذا تعذر الوصول لمكان ما في الزمن المطلوب.