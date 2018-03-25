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الرئيسية | عالم التقنية | مؤسس موقع فيسبوك يعتذر عن "خيانة الأمانة"

مؤسس موقع فيسبوك يعتذر عن "خيانة الأمانة"

مؤسس موقع فيسبوك يعتذر عن "خيانة الأمانة"
هسبريس من الرباط
الأحد 25 مارس 2018 - 14:35

اعتذر مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك للبريطانيين، اليوم الأحد، عن "خيانة الأمانة" بنشره إعلانات على صفحة كاملة في الصحف البريطانية بعد أن حصلت شركة استشارات سياسية على بيانات عن 50 مليون مستخدم.

وجاء في الإعلان الموقع باسم زوكربرج "علينا مسؤولية حماية معلوماتنا. وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحقها".

ويواجه فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، تدقيقا متزايدا من الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد مزاعم عن أن شركة الاستشارات السياسية كمبردج أناليتيكا حصلت بشكل غير مشروع على معلومات عن المستخدمين لإعداد تحليلات عن الناخبين الأمريكيين استخدمت فيما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.

وظهر الإعلان، الذي حمل شعارا صغيرا لفيسبوك، في أعداد اليوم الأحد، ومنها الأوبزرفر وهي إحدى الصحف التي أدت تغطيتها للقضية إلى دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة.

وقال زوكربرج إن تطبيقا أعده باحث جامعي "سرب بيانات ملايين المستخدمين في عام 2014".

وأضاف "هذه خيانة أمانة وأنا أعتذر عن أننا لم نبذل مزيدا من الجهد في ذلك الوقت" مكررا اعتذارا قدمه الأسبوع الماضي في أحاديث تلفزيونية أمريكية.

وتقول كمبردج أناليتيكا إنها كانت في بادئ الأمر تعتقد إن البيانات وصلتها بما يتفق مع قوانين حماية البيانات وحذفتها فيما بعد بناء على طلب من فيسبوك، مضيفة أنها لم تستخدم البيانات في عملها الخاص بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويوم الجمعة فتش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا مقر الشركة في لندن لعدة ساعات.

وقال زوكربرج، الذي خسرت شركته أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تواتر المزاعم، إن فيسبوك سيعطي المستخدمين مزيدا من المعلومات والقدرة على التحكم في من يحق له الاطلاع على بياناتهم.

وعلقت شركة موزيلا وكومرتسبنك الألماني إعلاناتهما على موقع فيسبوك وانتشر وسم (#احذف فيسبوك) على الإنترنت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تمغربيت الأحد 25 مارس 2018 - 15:01
انا بعدا هد الفيسبوك عمرو مكان عندي ولا غدي يكون عندي.. ماعرفت بنادم يحط تصاور وحياتو شخصية في هد الفيسبوك علي تقة عند ناس.. أودي بعض المرات كنقول ياريت لو كان نرجعو بحال شحال هدي بلا انترنت بلا صدع رأس.
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32
2 - lazaret الأحد 25 مارس 2018 - 15:24
لا تضحكوا علينا، لأن المعلومات الخصوصية للمنخرطين في فيسبوك قد تم بيعها ولا يأتي أحد ليقول أنها سربت و فيسبوك لا يعلمون بذلك.
حداري حداري
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12
3 - سوسي حر. الأحد 25 مارس 2018 - 15:29
زوكربرغ ما هو الا واجهة ..facebook اخطر و اوسع اداة تجسسية فالعالم..تم تصميمها و انشاءها من طرف مراكز الامن القومي الامريكي لمراقبة الناس..اما هاد زوكربرغ لا دخل له في دلك..و للمزيد من المعلومات ابحث عن بداية قصة الفايس بوك على اليوتوب..
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4 - سوسي حر. الأحد 25 مارس 2018 - 15:32
و قد تم تسريب معلومات 50 مليون مشترك فالفايس بوك الى هده الشركة الاستشارية فانجلترا..لانها هي لكانت مكلفة بالحملة الانتخابية لترامب..و عبر دراسة هاد الكم الهائل من المعلومات المسربة اليها دارت برنامج الحملة اللنتخابية ..
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0
5 - مغربي زاڭوري الأحد 25 مارس 2018 - 15:40
حتى و إن كنت من مستعملي الفايسبوك و الواتساب و... فأنا أعرف أن معلوماتي الشخصية ليست في مأمن.. والهاتف بصفة عامة أعتبره جهاز تسستقبل فيه الظيوف في بيتك من شتى أنحاء العالم.. بل قد يدخلون بدون إن منك.. وانتهى الكلام
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6 - wood à vous الأحد 25 مارس 2018 - 15:41
متى كان الغرب يعرف قدر الأمانة ؟ أعجب لبعض المغردين خارج السرب الذين يقدسون الغرب بل و يمجدون خدماتهم التي يقولون أنها ساهمت في صناعة مجتمع حديث في إطار حضاري متميز لا نظير له.....من هؤلاء رفاق Wood الذين يعبدون ما هو مادي بشكل خاص.....عندهم ما دامت الدولة لم توفر لهم أجور الوزراء فإنهم ينصبون العداء لها و ينعتونها بالمخزن ثم المخزن فالمخزن....باختصار بوابة الفيسبوك اصبحت مختبأ لرجال التعليم لبث سمومهم ضد الدولة عنوة حتى ينالوا أجور الوزراء.
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