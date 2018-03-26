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الرئيسية | عالم التقنية | تتويج إبداعات رقمية لتطوير خدمات قطارات المملكة

تتويج إبداعات رقمية لتطوير خدمات قطارات المملكة

تتويج إبداعات رقمية لتطوير خدمات قطارات المملكة
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 26 مارس 2018 - 14:05

اختتمت بالدار البيضاء فعاليات أول مسابقة "هاكاتون" أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ مساء الجمعة الماضي، بمشاركة 100 شاب وشابة، إضافة إلى أطر من الـONCF.

وجرى خلال حفل اختتام المسابقة تتويج ثلاثة فرق، بعدما تم توزيع المشاركين إلى 20 فريقا، مكونين من مقاولات ناشئة، ونساء ورجال التسويق والتواصل، ومبتكرين ومعلوماتيين وسككيين.

واعتبر رئيس لجنة التحكيم محمد أسموني، مدير قطب التنمية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هذه المسابقة تعد "تجربة فريدة من نوعها، إذ جرت أطوارها في ظرف 48 ساعة دون توقف على متن قطار خاص متوقف بمحطة الدار البيضاء الميناء".

وأبرز المسؤول نفسه، في تصريح صحافي، أن المبادرة مكنت المكتب والعموم من اكتشاف 20 مشروعا خلاقا ومتكاملا، يمكن للمكتب اعتمادها واستغلالها من أجل تطوير خدماته مستقبلا.

وركزت اللجنة، حسب رئيسها، في اختيار المشاريع الفائزة بهذه المسابقة، على مجموعة من المعايير، من بينها طبيعة الفكرة وكيفية دفاع الفريق المتكامل عنها ومدى القدرة على تجسيدها على أرض الواقع، إلى جانب مدى مساهمتها في الاستجابة للتطلعات والطلبات المعبر عنها من قبل زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وعمل المكتب الوطني ذاته، من خلال هذه المسابقة المنظمة تحت شعار "لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد"، على تحفيز المواهب الشابة لتسخير ذكائها الجماعي وإبداع خدمات مبتكرة.

وتندرج هذه المسابقة الأولى من نوعها ضمن مشروع شامل يهم التحول الرقمي للمكتب، كما أكد ذلك محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح للجريدة، موضحا أن المؤسسة تسعى إلى مواكبة المشاريع الكبرى بالاعتماد على التحول الرقمي.

وأكد منظمو التظاهرة أن الغاية من هذا الحدث وتجميع هذه المواهب يتمثل في "تسخير الذكاء الجماعي بهدف إبداع خدمات مبتكرة حول موضوع تجربة الزبون المسافر".

كما يندرج هذا البرنامج، حسب المنظمين دائما، ضمن مشروع التحول الرقمي للمكتب (ONCFDIGITAL#)، والذي يعد "مناسبة سانحة لمساهمة هذه المواهب في ابتكار حلول وتطبيقات من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات السككية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - anas الاثنين 26 مارس 2018 - 14:46
أخذت القطار من طنجة إلى الرباط الشهر الماضي، وقد إستغرق 8 ساعات! هل تفهمون ذلك! 246 كلم خلال 8 ساعات!!!!

اتصلت بجميع أرقام الهاتف ONCF ولا يجيب أحد.

لا أحد يأتي ليشرح لك ما يحدث. فقط يطلقون صوت المرأة الآلية "نعتذر عن التأخير"

عند رجوعي أخذت الحافلة، 3 ساعات من الرباط إلى طنجة عبر الطريق السيار.

ما يحتاجه المغرب هو الزيادة في عدد السكك الحديدية وليس الإبداعات الرقمية. حشومة المغرب لديه سكة واحدة بين طنجة والرباط منذ أيام الإستعمار.

هتلر قام بإنشاء 10.000 كلم من السكة الحديدية بين ألمانيا وروسيا في عام واحد!! و ONCF لم تقدر أن تنشأ 250 كلم من السكة في 30 سنة
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11
2 - simo الاثنين 26 مارس 2018 - 14:58
ادا أراد احد ان يقيم المستوى الدي وصل اليه القطار في المغرب المرجو ركوب القطار من الدار البيضاء الى مطار محمد الخامس
قطار متها ر ووو متسخ ووو خمس دروج للصعود ووو مكيف لا يشتغل في الصيف كما في الشتاء ووو
قطار لا يشرف المغرب
قطار يصدم الراكبين
ادا تحسن هدا القطار سيحسن سمعة المغرب
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2
3 - tangerois الاثنين 26 مارس 2018 - 15:02
Juste une question concernant le TGV pour qu'il soit rentable l'ONCF doit mettre le billet casa-tanger a 700DH et à ce prix les trains vont faire l'aller-retour vide alors qu'est-ce qui va se passer ??? Sûrement l'état va arrêter de subventionner le sucre ou la bouteille du gaz pour subventionner le billet de TGV qui veut dire une catégorie de marocains vont voyager sur le dos de tous les marocains , le bwana n'est pas très futé
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