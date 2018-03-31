السلطات الإيرانية تعتزم حظر تطبيق "إنستغرام"

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم الحكومة الايرانية إغلاق تطبيق "إنستغرام" المشهور للرسائل النصية الذي استخدمه على نطاق واسع المتظاهرون المناهضون للحكومة كوسيلة تواصل رئيسية بينهم، عندما نظموا سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب أواخر عام 2017 وأوائل هذا العام.

وقال علاء الدين بروغردي، رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية والامن القومي "لقد تقرر على أعلى المستويات السياسية إلغاء "إنستغرام" قريب ، وسيحل محله خدمة محلية"، بينما أفادت وكالة "مهر" الايرانية للانباء بإن الموضوع مهم للغاية "من منظور الأمن القومي" حيث أن "إنستغرام" لعب "دورا مدمرا" في الأزمات السياسية الأخيرة.

وتنتشر مقاطع فيديو وصور للمتظاهرات عبر تطبيق "إنستغرام" في الداخل والخارج.

ونتيجة لذلك، يطالب أعضاء من رجال الدين وأعضاء متشددون بالحكومة بشكل خاص ليس فقط بإغلاق"اإنستغرام"، لكن أيضا بتوفير مزود خدمة إنترنت تسيطر عليه الدولة.

وتعارض حكومة الرئيس حسن روحاني بقوة الحظر، قائلة إن ذلك ينتهك الحقوق الاسياسية للمواطنين.