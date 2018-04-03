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الرئيسية | عالم التقنية | "ويرلبول" تقدم للأسر المغربية "غسالة ذكية"

"ويرلبول" تقدم للأسر المغربية "غسالة ذكية"

"ويرلبول" تقدم للأسر المغربية "غسالة ذكية"
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 08:10

أعلنت "ويرلبول" (Whirlpool) عن إطلاق غسالتها الجديدة "FreshCare+" الذكية في السوق المغربي، متوقعة أن تلاقي إقبالا في أوساط الأسر المغربية.

وقال مسؤولو الشركة، خلال ندوة صحافية عقدوها بمدينة الدار البيضاء، إن غسالة الملابس الجديدة تتوفر على مزايا تكنولوجية متطورة تضمن الحفاظ على انتعاش الملابس لمدة 6 ساعات.

وأكد محمد اليسير، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ويرلبول"، أن الغسالة الجديدة "تتوفر على نظام FreshCare+ الذي يتكيف مع الاستعمال اليومي للمستهلكين، مما يضمن للمستعمل تجربة لا تضاهى في مجال غسل الملابس اعتمادا على تقنية التنظيف بالبخار".

وتتوفر هذه الغسالة على مستشعر متطور يساعد على ضبط ومراقبة درجة حرارة الماء، والتعرف على كمية ونوعية الملابس التي يراد تنظيفها، وضبط طرق الغسل والشطف حسب نوعية الأقمشة.

ويساعد هذا النظام المتطور على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء على حد سواء، إلى جانب تقليص المدة الزمنية التي عادة ما يتطلبها تنظيف الملابس بواسطة غسالات أخرى.

كما يساعد النظام الذي تشتغل بواسطته الغسالة الجديدة من "ويرلبول" على الحفاظ على الأقمشة الحساسة عبر ملاءمة الحركة الميكانيكية للغسالة مع نوعية ومدى حساسية القماش.

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