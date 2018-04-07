"واتساب" يطلق عددا من الميزات الجديدة

هسبريس - متابعة

بعد أيامٍ معدودة فقط من إطلاق واتساب لميزات جديدة على Android beta ، أضاف التطبيق المملوك من فايسبوك بعض التغييرات الإضافية لمستخدمي iOS.

ففي الأسبوع الماضي، طرح تطبيق التراسل الفوري إصدارًا محسّنًا من ميزة تغيير الرقم الذي يسمح للمستخدمين باختيار ما إذا كانوا يريدون إبلاغ جميع جهات الاتصال حول التبديل أو تحديد أشخاص محددين.

وفي هذا التحديث الجديد سيلاحظ مستخدمو هواتف آيفون تغييرات شكلية في الـStatus اذ ستتحسن تجربة الاطلاع على آخر تحديثات "الحالة".

كما يعمل التحديث على تحسين ميزة المراسلة الصوتية من خلال الاستمرار في تشغيل الرسائل الصوتية حتى لو قام المستخدم بالتبديل إلى تطبيق آخر أو إغلاق الشاشة الخاصة بالمُرسِل.

ووفقًا لـ WABetaInfo، وهو موقع متخصص بتتبع الإصدارات التجريبية من واتساب، هناك المزيد من الميزات الجديدة تلوح في الأفق اذ يزعم أن نظام التشغيل iOS سيحصل قريبًا على ميزات مميزة مثل "الوضع المظلم" ودعم Touch ID كما استطلاعات الرأي في المجموعات والقدرة على إضافة ما يصل إلى 4 آلاف شخصًا في المجموعة.