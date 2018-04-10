"آبل" تعلن تشغيل جميع منشآتها بالطاقة النظيفة

هسبريس - متابعة

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" تشغيل كافة منشآتها على مستوى العالم بالطاقة النظيفة بنسبة 100% في إطار التزامها بالتصدي لظاهرة التغير المناخي وتوفير بيئة أكثر صحة.

وتشمل قائمة منشآت آبل التي تعمل بمصادر طاقة نظيفة المتاجر والمكاتب ومراكز البيانات وغيرها في 43 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند.

كما أعلنت الشركة الأمريكية عن التزام 9 شركاء تصنيع آخرين بتشغيل خطوط إنتاج منتجات آبل بمصادر الطاقة النظيفة ليصل إجمالي عدد الموردين الذين تعهدوا باستخدام مصادر الطاقة النظيفة في إنتاج منتجات ومستلزمات آبل إلى 23 شركة توريد .

وقال "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" إن الشركة ملتزمة "بترك العالم أفضل مما وجدناه. بعد سنوات من العمل الجاد نفخر بوصولنا إلى هذه المرحلة المهمة .. سنواصل دفع حدود ما هو ممكن بالنسبة لخامات منتجاتنا ولطريقة إعادة تدويرها ومنشآتنا وعملنا مع موردينا لإيجاد مبتكرات جديدة مع التطلع إلى مصادر طاقة متجددة لآننا نعرف أن المستقبل يعتمد على هذا".

وأشارت "آبل" إلى انها تعمل مع شركائها من أجل إقامة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم بما يحسن خيارات الطاقة لدى المجتمعات المحلية والولايات وحتى الدول بكاملها. كما تطور آبل أو تنشئ بالتعاون مع شركات المرافق مشروعات إقليمية جديدة للطاقة المتجددة لم يكن لها وجود. هذه المشروعات تمثل مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة منها ألواح الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح إلى جانب التقنيات الجديدة مثل خلايا وقود الغاز الحيوي (البيوجاز) والأنظمة الصغيرة لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وتقنيات تخزين الطاقة.

وتقول "آبل" إنها تمتلك حاليا 25 مشروعا للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم تصل طاقتها الإنتاجية إلى 626 ميجاوات منها محطات طاقة شمسية بقدرة 286 ميجاوات دخلت الخدمة عام 2017. كما يوجد لدى الشركة 15 مشروعا تحت الإنشاء، حيث ستصل قدراتها الإنتاجية بعد اكتمال هذه المشروعات إلى 1.4 جيجاوات من الطاقة النظيفة في 11 دولة.