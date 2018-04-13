هواوي تطلق "Y7 Prime 2018" بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك الهاتفية في المغرب حملة لتسويق هاتفها الجديد Y7 Prime 2018، الذي يتميز بكاميرا مزدوجة العدسات وشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 بوصة وبدقةHD+ ، بالإضافة إلى سعره التنافسي، الذي لا يتجاوز 1899 درهما.

وقال ياسين الخباز، المدير المسؤول عن التسويق والعلاقات العامة بهواوي المغرب، إن كافة المؤشرات تؤكد أن لهذا الهاتف الجديد نجاح غير مسبوق، نظراً لإمكانياته القوية وسعره الاستثنائي، إذ يعد نقلة وطفرة في عالم هواتف الفئة الشبابية.

وأضاف: "هاتف Y7 Prime 2018 يعكس إستراتيجية الشركة في توفير كافة الحلول لعملائها، وخصوصاً الشباب منهم، إذ تعمل الشركة على تلبية متطلبات عملائها في كل وقت".

مواصفات Huawei Y7 Prime 2018

يأتي هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بسعر 1899 درهما، بشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 إنش وبدقة HD+، وتتميز بألوان تنبض بالحياة وتتيح تجربة مشاهدة فريدة، إلى جانب الكاميرا الخلفية المزدوجة التي تأتي بدقة 13 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل بفتحة عدسة واسعة مذهلة.

أداء سلس

ويضمن الهاتف أداء قويا وسلسلا من خلال معالج ثمانى النواة، وذاكرة وصول عشوائى تبلغ 3 جيغا بايت، ومساحة تخزينية بسعة 32 جيغابايت.

كما يضم هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بطارية بسعة شحن 3000 ميلي أمبير-ساعة، تتيح للمستخدم مشاهدة مقاطع "الفيديو" دون توقف لمدة تصل إلى 13 ساعة، أو تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 58 ساعة، ومزود نظام توفير الطاقة إصدار 6.0.

ويعد هاتف Y7 Prime 2018 الأول في فئته الذي يأتي بأحدث نظام تشغيل Android Oreo 8.0 والذي يعمل بتناغم مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوي.