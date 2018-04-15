"غوغل" تتتجاوز بطء سرعة الإنترنت في إفريقيا

هسبريس - د.ب.أ

طورت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "غوغل" تطبيقا يستهدف مساعدة مستخدمي شبكة الإنترنت في إفريقيا على التغلب على ضعف سرعة الإنترنت وارتفاع أسعارها.

يقلص تطبيق "غوغل غو" كمية البيانات المطلوبة لعرض نتائج البحث على محرك "غوغل" بنسبة 40% ويتيح الوصول إلى نتائج عمليات البحث السابقة مجددا بدون إنترنت. كما تم تطوير خاصية البحث الصوتي على محرك "غوغل" لكي تعمل بصورة أفضل في حالة السرعة المنخفضة للاتصال بالإنترنت.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "كريستينا لين" نائب مدير تسويق المنتجات لمنطقة جنوب الصحراء الإفريقية في شركة "غوغل" إن "المزيد والمزيد من الأفارقة يستخدمون الإنترنت كل سنة، ويستخدمون الهواتف المحمولة باعتبارها الوسيلة الأساسية للاتصال بالشبكة الدولية وأحيانا يستخدمون أجهزة مخصصة فقط للاتصال بالإنترنت .. لكن ضعف سرعة إنترنت المحمول وارتفاع أسعارها إلى جانب قلة مساحة تخزين البيانات غالبا ما تجعل من الصعب على الناس (في إفريقيا) تحقيق أقصى استفادة من الإنترنت .. غوغل غو يوفر طريقة أخف وأسرع للبحث (على الإنترنت)".

ويعد تطبيق "غوغل غو" أحدث جهود "غوغل" لتوسيع وجودها في الدول الإفريقية جنوب الصحراء والتي تتواجد فيها بالفعل شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" من خلال مبادرات عديدة لتقليل تكلفة الاتصال الإنترنت وتوفير الخدمة مجانا في المناطق النائية. وكانت الشركة الأمريكية العملاقة قد أعلنت في العالم الماضي اعتزامها تعليم 10 ملايين شخص في إفريقيا مهارات الإنترنت خلال خمس سنوات لتسهيل حصولهم على فرص عمل.

يعمل تطبيق "غوغل غو" يعمل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد 3ر4" (جيلي بين) والإصدارات التالية منه، وسيتم توفيره في 26 دولة جنوب الصحراء الإفريقية. كما سيتم تثبيته في كل الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد أوريو" التي سيتم طرحها قريبا في الأسواق.