طنجة تستضيف مؤتمر "سايفاي أفريقيا" للتكنولوجيا

هسبريس من الرباط

تستضيف مدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ماي المقبل، مؤتمر "سايفاي أفريقيا"؛ وهو موعد يأتي مواكبة لاهتمام العالم بالطفرة التكنولوجية والرقمية، التي حققتها القارة الإفريقية لتصبح رائدة في هذا المجال.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر في سياق ما حققته الدول الإفريقية في السنوات القليلة الماضية، حيث انتقلت من استيراد التكنولوجيا إلى الابتكار في قطاعات الخدمات التي تلعب التكنولوجيا فيها دورا كبيرا لتطوير أدائها وتحسين خدماتها للمواطن والاقتصاد والزراعة والتعليم والصحة.

وينبع اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا الحدث المهم إفريقيا من كونها تعد بوابة حضارية وثقافية وعلمية من أوروبا إلى إفريقيا، كما تعدّ أقوى المناطق الاستثمارية والاقتصادية إقليميا وقاريا.

وسوف تشهد فعاليات المؤتمر مشاركة دولية متميزة من كثير من دول العالم تمثل أربع قارات هي إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، لأهمية المحاور والموضوعات المطروحة من خلالها، حيث يناقش المؤتمر قضايا عديدة؛ منها ما يتم السعي إليه من دمج التكنولوجيات الناشئة واحتياجات القارة الإفريقية، ومن أجل البحث عن حلول للمخاوف التي أصبح يطرحها هذا التطور التكنولوجي الجديد على المجتمعات.

وتدور المحاور الأساسية التي تناقش خلال فعاليات المؤتمر حول الاتصالات، والدمج الرقمي، والأمن السيبراني، والإبداع والابتكار الرقمى، والتجارة والأعمال الإلكترونية، إضافة إلى عرض مختلف التوجهات التي تركز الضوء على هذا التحول الرقمي في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن مؤتمر "CyFy Africa 2018" تنظمه وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومركز الدراسات والأبحاث ORF الهندي.