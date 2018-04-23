هواواي تطلق هاتف Y7 Prime بمميزات خارقة

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة الهواتف النقالة هاتفها الجديد Y7 Prime 2018، الذي يتميز بكاميرا مزدوجة العدسات وشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 بوصة وبدقة HD+.

وتتوقع الشركة أن يحقق الهاتف نجاحاً غير مسبوق نظراً لإمكانيات الهاتف القوية وسعره الاستثنائى الذي لا يتجاوز 1899 درهما، حيث يعد الهاتف نقلة وطفرة فى عالم هواتف الفئة الشبابية.

تصوير احترافي

يتسم هذا الهاتف بتصميم فريد يواكب أذواق المستخدمين الشباب، حيث يأتي بشاشة عرض هواوي الكاملة HUAWEI FullView Display ضمن تصميم مذهل يفيض بالانسيابية.

كما يضم كاميرا خلفية مزدوجة، مع تقنية الضبط التلقائي للون البشرة في فلاش السيلفي، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بأمتع تجارب التصوير الاحترافية.

وتم تزويد الهاتف بواجهة المستخدم الجديدة EMUI 8.0 المطوّرة بالاستناد إلى نظام التشغيل أندرويد (إصدار 8.0)، ومنفذ ثلاثي البطاقات، كما يوفر وظائف وتجارب تتخطى توقعات عشاق التصوير المعاصرين، ليبرهن على مكانته كهاتف ذكي يجمع بين القيمة الممتازة والتصميم العصري والتكلفة المدروسة.

تصميم فاخر

في خطوة تجسد أحدث التطورات في تصميم شاشة عرض هواوي الكاملة، يأتي هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بشاشة عرض هواوي الكاملة بقياس 5.99 إنش وتقنية HD+، حيث تتيح هذه الشاشة، والتي تأتي بدون حواف جانبية، بنسبة امتداد تبلغ 18:9، لتتيح للمستخدمين رؤية أوسع.

وإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بلوحة زجاجية منحنية بتصميم بعدين ونصف البعد 2.5D، والتي تجعل الهاتف مريحاً في الحمل وتمنحه مظهراً فاخراً يفيض بالانسيابية والذكاء.

ويتميز الهاتف بتصميم الهيكل الموحد بسماكة 7.8 مم، والذي يعزز من إطلالته الأنيقة الراقية، وهو متاح بألوان الأسود أو الذهبي أو الأزرق، حيث يتميز الإصدار الأزرق بحزمه الضوئية ذات الأشكال الفريدة بفضل تقنية طلاء ’آي إم تي‘ IMT، والتي تمنح اللوحة مظهراً لماعاً شبيهاً بالزجاج ومستوى متميزاً من المتانة.

هاتف شبابي

ضمن رؤيتها التي تركز على الشباب وتراعي اهتمامهم بالتقنيات الحديثة، قدمت هواوي في هاتفها الجديد Y7 Prime 2018 خاصية فتح القفل من خلال التعرف على الوجه، والتي تتميز بدقتها العالية، إلى جانب خاصية فتح القفل عن طريق البصمة.

وتعتمد خاصية فتح القفل من خلال التعرف على الوجه على خوارزمية للذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن الهاتف من التعرف على 1,024 نقطة من الوجه البشري بشكل أوتوماتيكي، ومن ثم إجراء عملية مسح عالية الدقة، وفتح القفل بسرعة خاطفة خلال عدة أجزاء من الثانية فقط.

كما يدعم هاتف هواوي Y7 Prime 2018 خاصية فتح القفل عن طريق بصمة الأصبع، والتي تعتمد على حساس البصمة إصدار 0.4، حيث تتيح للمستخدم فتح قفل الجهاز خلال أقل من 0.35 ثانية. وتتميز الوظيفتان بأدائهما المميز الذي يتفوق على المنتجات الأخرى ذات السعر المماثل.

صور هائلة

سواء كانت صورة عادية أو صورة سيلفي، فإمن الجميع يعشق التقاط صورة رائعة عندما تسنح الفرصة، وهذا بالضبط ما يوفره هاتف هواوي Y7 Prime 2018 من خلال الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة مذهلة.

وتقوم الكاميرا ذات دقة 13 ميجابيكسل بشكل أساسي بالتقاط الصور، فيما تقوم الكاميرا ذات دقة 2 ميجابيكسل بإضافة تأثيرات ’بوكي‘، متيحةً للمستخدم الاختيار بين 7 مستويات لقطر العدسة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هاتف هواوي واي 7 برايم 2018 للمستخدم تعديل تركيز الصورة يدوياً بعد التقاطها ضمن وضع التصوير بالعدسة الواسعة، ليضمن إطلالة واضحة لكل الأشخاص الظاهرين في الصورة.

ويضم هاتف هواوي Y7 Prime 2018كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع تقنية ضبط تلقائي للون البشرة في فلاش السيلفي، والتي تقوم بالتحقق من مقدار الإضاءة التي يتعرض لها وجه الشخص بشكل أوتوماتيكي ومن ثم تعديل مستوى السطوع بشكل ذكي للحصول على صورة سيلفي ذات مظهر طبيعي تماماً، حيث تُصدر ضوءاً خافتاً يبرز جمال الوجه في شروط الإضاءة المنخفضة وحتى في الظلمة الكاملة. أما وضع التجميل ذو الـ 10 مستويات فيتيح التقاط صورة السيلفي المثالية في أي وقت وأي مكان.

وإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرا الأمامية خاصية عدسة الواقع المعزز: بخياري تغيير الخلفية وخيار التنكر المرِح، فيما تدعم الكاميرتان الخلفيتان خيار التنكر المرح فقط، لينتقل هذا الهاتف بالتقاط الصور العادية وصور السيلفي إلى مستوى جديد تماماً من المرح

منفذ ثلاثي البطاقات لتوسيع الذاكرة

يضم هاتف هواوي Y7 Prime 2018 منفذاً ثلاثي البطاقات ليدعم شريحتي الاتصال من قياس Nano إلى جانب بطاقة ذاكرة من قياس Micro SD (اختياري) بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت.

ونظراً لأن تجربة الاستخدام السلسة تُعد عنصراً أساسياً في أي هاتف ذكي، فقد حرصت هواوي على توفير تجربة لا مثيل لها من خلال هاتف هواوي Y7 Prime 2018، وذلك عن طريق ذاكرة الوصول العشوائي RAM التي تبلغ 3 جيجابايت، وواجهة المستخدم إيموشن الجديدة EMUI إصدار 8.0، والمطورة بالاستناد إلى نظام أندرويد 8.0، لتكون النتيجة هاتفاً يجمع أفضل مزايا البرمجيات والمعدات الصلبة في آن معاً. وتعتمد واجهة المستخدم إيموشن EMUI إصدار 8.0 خوارزميات لتعلم الآلة، والتي تتيح للهاتف تعلم سلوكيات المستخدم وعاداته، وبالتالي فهم احتياجاته على نحو أفضل، وتأمين مساحة تشغيلية كافية والارتقاء بأداء نظام التشغيل.

وإضافة إلى ذلك، تقدم هواوي من خلال هاتفها الجديد هواوي Y7 Prime 2018 مجموعة من الوظائف العملية الأخرى، كتقسيم الشاشة الذكي، ووضع راحة العين، والتقاط صورة الشاشة بثلاث أصابع، وميزة زر التنقل، لترتقي بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد من السهولة والسلاسة.

ويضم هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بطارية بسعة شحن 3000 ميلي أمبير-ساعة (القيمة النموذجية)، والتي تتيح للمستخدم مشاهدة مقاطع الفيديو دون توقف لمدة تصل إلى 13 ساعة، أو تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 58 ساعة (حسب نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها في مختبرات هواوي).

وإضافة إلى ذلك، يضم الهاتف أيضاً نظام توفير الطاقة إصدار 6.0، والذي يشمل تقنيات لتوفير الطاقة على مستوى البرمجيات والمعدات الصلبة على حد سواء، ليعزز من عمر البطارية المذهل.