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الرئيسية | عالم التقنية | "تويتر" يطلب من مستخدميه تغيير كلمات السر

"تويتر" يطلب من مستخدميه تغيير كلمات السر

"تويتر" يطلب من مستخدميه تغيير كلمات السر
هسبريس من الرباط
الخميس 03 ماي 2018 - 21:33

حثت شركة "تويتر" مستخدميها الذين يفوق عددهم 330 مليونا على تغيير كلمات السر لحساباتهم بعد كشف خلل فني في صورة نصوص على شبكتها الداخلية للكمبيوتر.

وقالت الشركة إن تحقيقا داخليا توصل إلى عدم وجود ما يشير إلى أن كلمات السر التي كشفت تعرضت للسرقة أو إساءة الاستخدام من أفراد داخل الشركة لكنها حثت كل مستخدميها على تغيير كلمات سرهم "من باب الاحتياط".

ولم تذكر الشركة عدد كلمات السر التي تأثرت.

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