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الرئيسية | عالم التقنية | مؤتمر "سايفاي إفريقيا" بطنجة يحظى برعاية ملكية

مؤتمر "سايفاي إفريقيا" بطنجة يحظى برعاية ملكية

مؤتمر "سايفاي إفريقيا" بطنجة يحظى برعاية ملكية
هسبريس من طنجة
الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:35

حظي مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "سايفاي أفريقيا 2018" بالرعاية الملكية، وسينظم من 10 إلى 12 ماي الجاري بمدينة طنجة، وسيعرف مشاركة خيرة الخبراء الدوليين في مجال الابتكار من مختلف دول القارات الخمس.

وحسب المنظمين، فتحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس، ستنظم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع مؤسسة "ORF" بالهند، مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "CyFy Africa 2018"، من 10 إلى 12 ماي 2018 بمدينة طنجة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "CyFy" يعتبر منصة بارزة في آسيا لإجراء مناقشات حول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية للأمن المعلوماتي. وعلى مدار النسخ الخمس الأخيرة من المؤتمر في نيودلهي، تمت المشاركة في العديد من المحادثات الحاسمة حول إدارة مخططات الفضاء الإلكتروني.

ففي سياق انعطاف الثورة الصناعية الرابعة، وفي زمن أصبحت فيه البشرية تخضع لتأثيرات كبرى جراء التطور التكنلوجي وهيمنة الذكاء الاصطناعي وانتشار الروبوتات، فإن هذا المؤتمر يسعى إلى دمج التكنولوجيات الناشئة ضمن احتياجات القارة الإفريقية؛ إذ سيتم فتح نقاشات من أجل البحث عن حلول للمخاوف التي أصبح يطرحها هذا التطور التكنلوجي الجديد على المجتمعات.

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