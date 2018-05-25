24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب
- كوكاس يبسط "رؤية مغايرة" لجبهة البوليساريو
- صوم رمضان وسؤال الفضل والغايات
- حجز أطنان من التمور الفاسدة في مدينة مراكش
- موائد إفطار بفنلندا توقد طعم الحنين إلى الوطن
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)
"حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع (5.00)
كانوا وزراء .. عندما طلبت ثريا جبران من الملك "كريمة طيارة" (5.00)
- المحكمة تمتع "أستاذ خريبكة" بالحرية بعد تنازل التلميذة المعنّفة - (118)
- موريتانيا تُغازل البوليساريو وتفتتح أول شريط حدودي مع تندوف - (78)
- رصيف الصحافة: قيادي عسكري بالبوليساريو يفر للالتحاق بالوطن - (66)
- أستاذ خريبكة يعانق الحرية - (61)
- ناصر الزفزافي يضرب عن الطعام .. ووالدته تدعو بالصمود حتى النصر - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبراء يحذرون من "ثغرة خطيرة" في واتساب
حذر خبراء من ثغرة خطيرة في تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، تتيح للأشخاص المحجوبين توجيه رسائل إلى المستخدمين.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، فإن عددا من مستخدمي "واتساب" اتخذوا من موقع "تويتر" منبرا للتعبير عن سخطهم من الثغرة، التي وصفوها بالمزعجة.
ولا يقتصر الأمر على توجيه الرسائل، إذ بوسع المستخدمين المحجوبين تصفح صورة حساب المستخدم الشخصية وحالته وبقية المعلومات المرفقة بحساب "واتساب".
ويقول خبراء إن هناك حلا سهلا للمشكلة يتمثل في إلغاء حجب المستخدم المزعج ومن ثم إعادته مجددا.
ويوضح المغرد "WABetaInfo"، الذي يعد مصدرا موثوقا بشأن المعلومات التقنية، أنه يتوجب على مستخدمي "واتساب" إزالة "المزعجين" من قائمة المتصلين في التطبيق، ومن ثم إسكات "كتم" دردشات هؤلاء.
وفي طريقة أخرى، يمكن للمستخدم اختيار "المزعجين"، والتوجه إلى قائمة "إعدادات الخصوصية" وتغييرها بما يتيح لهم فقط الاطلاع على بيانات محدودة.