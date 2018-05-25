البيضاء تحتضن نسخة جديدة من فطور 2.0

هسبريس من الرباط

تنعقد النسخة الثامنة من فطور 2.0، في الثاني من يونيو في الدار البيضاء ابتداء من الساعة الرابعة مساء، بشراكة مع اتصالات المغرب.

تحمل نسخة هذه السنة، علاوة على الانتقال إلى العاصمة الاقتصادية، إضافات جديدة ونقاشات حول مواضيع الساعة ضمن ورشات وموائد مستديرة وبرنامجا فنيا متجددا ولقاءات منتظرة لا تنسى.

فطور 2.0 هو حدث من وإلى الساحة الرقمية المغربية. يتوخى، منذ حوالي ثماني سنوات، تنشيط هذا المجال بتركيز القدرات ومساعدة الفاعلين على إبراز مشاريعهم وإنجازاتهم والمضي قدما بها.

"توحيد الطاقات في خدمة المشهد الرقمي المغربي" هو شعار هذه الدورة، ويتعلق الأمر بتجميع وتوحيد الكفاءات والقدرات وتقويتها وإلهامها أيضا من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة.

بين مفترق الفن والتقنية يتبلور مسار الفطور من خلال الورشات واللقاءات والنقاشات البناءة التي ستعقد على هامشه. وكما جرت العادة، ستنشر دراسة إبداعية تمثل قيمة مضافة للحدث، شارك في إعدادها رواد المشهد الرقمي المغربي، وتتناول عدة مواضيع وإشكاليات معاصرة كالريادة الرقمية والذكاء الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي والداتا.

يتضمن برنامج نسخة هذه السنة، التي لن توفر جهدا لتوحيد الطاقات وتجميع المواهب، على جوائز للتميز الرقمي ومسابقة للتدوين المرئي، باعتبار العالم الرقمي ليس مجالا للشهرة فقط إنما للعرفان والتكريم أيضا.

الفن والثقافة مكانهما محفوظ في برنامج هذه الدورة الثامنة، التي سيقام على هامشها حدث فني يكلل بسهرة ختامية قوامها الموسيقى 2.0 والفكاهة 2.0 ومشاركة لحظات ومشاعر كبيرة ستطبع هذه الدورة.

الحدث، المدعوم من اتصالات المغرب، لم يكن ليصل إلى أوجه لولا المساندة اللامشروطة الدائمة من لدن الرائد التاريخي . تجدر الإشارة إلى أن الحدث سيستضاف هذه السنة في الدار البيضاء من طرف فندق le Gand Mogador ، الذي يساند هذه المبادرة الخلاقة.

كونوا على الموعد، إذن، يوم السبت 02 يونيو في Grand Mogador الدار البيضاء.

الحضور بالدعوات حصرا، ولمزيد من المعلومات المرجو زيارة www.ftour20.ma