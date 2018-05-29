الفيديو حسب الطلب .. تلفزة المستقبل في المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

منذ 2016، عرفت الأجهزة المتصلة بالأسواق تطوراً ملحوظاً ازداد مع وصول جيل جديد من المستهلكين، والذي يتميز بتطور أنماط استعمالاته، إذ يتكون هذا الجيل من مواليد ما بين أواخر السبعينات، أو بداية الثمانينات، وبداية الألفية الثانية.

وحظي الاستهلاك على الهاتف النقال بنسبة كبير من التطور، فأكثر من نصف الفيديوهات المشاهدة على الأنترنيت تتم مشاهدتها على الهاتف النقال، ويرجع ذلك إلى انتشار استعمال الهواتف الذكية بفضل انخفاض ثمنها وسرعة الارتباط بشبكة الأنترنيت.

ويبقى البث الحي واضحاً في بعض المجالات على وجه الخصوص، منها الرياضة حيث تتابع عن طريق البث الحي أو مواقع التواصل الإجتماعية، والترفيه عن طريق المعلومة وتواصل الفنانين والمشاهير مع متتبعيهم عن طريق البث الحي، إضافة إلى ألعاب الفيديو.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة Nielsen، وهي شركة عالمية لإدارة الأداء، يستخدم نظام الفيديو حسب الطلب VOD من قبل ثلثي مستخدمي الإنترنت حول العالم تقريباً، ويُعتقد أيضاً أن خدمات الفيديو حسب الطلب ستفرض نفسه بشكل كبير.

فبحسب شركة الاستشارات Futuresource Consulting، فإن سنة 2017 كانت السنة التي تجاوزت فيها المصاريف السنوية لخدمة الفيديو حسب الطلب مصاريف المنتجات المادية. وبحلول سنة 2021 فإن خدمة الفيديو حسب الطلب ستمثل 70 في المائة من إجمالي المصاريف المنزلية المخصصة للفيديو حيث أن سيكون للأسر عدة إنخراطات حسب الطلب.

إنوي، الفاعل الرائد لخدمات الفيديو حسب الطلب

وفي المغرب، كان إنوي الفاعل السباق لتقديم خدمات الفيديو حسب الطلب، حيث عقد إنوي سنة 2016 شراكة مع "شاهد Plus" كانت الأولى من نوعها في البلاد، خصوصاً أن "شاهد" تعتبر أكبر مكتبة محتوى باللغة العربية في العالم، وتحتوي على أفلام ومسلسلات وأيضا محتوى خاص بالأطفال.

وصار اليوم بالإمكان في المغرب مشاهدة أكبر كتالوغ للأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية بالمنطقة، بعدما أبرم إنوي وإفليكس اتفاق شراكة يهدي لكل زبناء الفاعل الاتصالاتي الأعضاء في "نادي إنوي" ولوجاً مجانياً إلى خدمة الفيديو حسب الطلب من إفليكس، وهي خدمة غنية بآلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات الحاصلة على جوائز عالمية.

وتبقى الاستفادة من هذه الخدمة سهلة للغاية، حيث يحتاج الزبون للاشتراك بنادي إنوي مجاناً على الموقع: www.club.inwi.ma بعد ذلك يجب عليه أن يدخل إلى الموقع www.iflix.com/inwi أو تحميل تطبيق "iflix" على الهاتف الذكي أو اللوح الذكي لإنشاء حساب شخصي والاستفادة من أحسن المحتويات.

وتضم "إفليكس"، التي تضم آلاف الأفلام والمسلسلات، والأفلام الوثائقية والبرامج التلفزية، وتعد واحدة من أكبر المنصات الدولية الخاصة بخدمة «الفيديو حسب الطلب"، وهي رائدة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ولها كتالوغ يضم آلاف المضامين الموجهة إلى كل أفراد العائلة.

وتقترح إفليكس، من خلال ما تتوفر عليه من أفلام ومسلسلات وبرامج وثائقية، ترفيها قادما من مختلف مناطق الصناعة السينمائية : هوليوود، بوليوود، الشرق الأوسط، وآسيا. وكل هذا بلغات مختلفة بينها الدارجة.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، يؤكد "إنوي" صلابة بنياته التحتية ومتانة شبكته ليوفر للمشتركين خدمة البث المستمر "streaming" من الدرجة الأولى وذات جودة عالية. كما يواصل الفاعل الشامل للاتصالات بهذه الطريقة جهوده الابتكارية حتى يظل في طليعة قطاع الاتصالات بالمغرب، وحتى يقدم لزبنائه منتوجات وخدمات غير مسبوقة، في انسجام تام مع التزامه المجتمعي : الإنترنيت للجميع !.

وقال في هذا الصدد حسن فودة، مدير التسويق الخاص بالمستهلكين لدى إنوي، إن "مبدأ الإنترنيت للجميع لا يقتصر فقط على تمكين أكبر عدد من المغاربة من الربط بالإنترنيت، بل يتجلى كذلك في تمكينهم من خدمات ومضامين ذات قيمة مضافةً عالية جداً مثل كتالوغ إفليكس".

فيما أشارت إحسان موطيب، المديرة العامة لإفليكس المغرب إن المغرب يعد من البلدان الأكثر ازدهاراً في هذا المجال بفضل نسبة ولوج للأنترنيت تصل إلى 58 في المائة بفضل الهاتف المحمول.

وأضافت المسؤولة قائلةً: "وجدنا في إنوي شريكاً مثالياً لمنح خدماتنا للمغاربة، والاستجابة للطلب المتنامي على الترفيه الجيد بالمغرب، إننا نتطلع بشوق لعرض مضامين إفليكس على زبناء إنوي إنها بداية رائعة لما نعتقد أنه سيكون شراكة ناجحة ودائمة".