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الرئيسية | عالم التقنية | "اتصالات المغرب" تجمع المبتكرين الرقميين في إفطار رمضاني

"اتصالات المغرب" تجمع المبتكرين الرقميين في إفطار رمضاني

"اتصالات المغرب" تجمع المبتكرين الرقميين في إفطار رمضاني
هسبريس من الدار البيضاء(صور إلياس بوحيا)
الأحد 03 يونيو 2018 - 12:00

التقى مئات الفاعلين والناشطين على صعيد المحتوى الرقمي المغربي بمدينة الدار البيضاء لحضور النسخة الثامنة من فطور 2.0، الذي ترعاه اتصالات المغرب.

وقال ياسر منقاشي إن هذا اللقاء، الذي نظم ليلة السبت، كان فرصة لإثارة مجموعة من مواضيع الساعة، التي لها علاقة بالحلول الرقمية ودورها في الحياة الاقتصادية وتنشيطها.

وأضاف منقاشي أن "اللقاء كان فرصة سانحة لكي يلتقي المطورون الرقميون المغاربة في هذا الحدث، الذي ترعاه اتصالات المغرب، التي تعمل بشكل حثيث على مساعدة الفاعلين على إبراز مشاريعهم وإنجازاتهم والمضي قدما بها، خاصة في مجالي تحليل البيانات والذكاء الصناعي".

ونظمت الدورة الثامنة من فطور 2.0 تحت شعار "توحيد الطاقات في خدمة المشهد الرقمي المغربي". ويتعلق الأمر بتجميع وتوحيد الكفاءات والقدرات وتقويتها وإلهامها أيضا من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة.

وتم تقديم الكتاب الأبيض، الذي شارك في إعداده رواد المشهد الرقمي المغربي، ويتناول عدة مواضيع وإشكاليات معاصرة كالريادة الرقمية والذكاء الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي والداتا.

وقد تضمن برنامج هذه السنة مجموعة من الفقرات الفنية، وتقديم العديد من جوائز التميز الرقمي، ومسابقة للتدوين المرئي، باعتبار العالم الرقمي ليس مجالا للشهرة فقط وإنما للعرفان والتكريم أيضا.

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