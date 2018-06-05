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الرئيسية | عالم التقنية | "آبل" تطرح برنامجا جديدا لتسريع الهواتف القديمة

"آبل" تطرح برنامجا جديدا لتسريع الهواتف القديمة

"آبل" تطرح برنامجا جديدا لتسريع الهواتف القديمة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 01:50

أعلنت شركة آبل، الاثنين، عن تحديث جديد لأنظمة تشغيلها هو (آي.أو.إس 12) قالت إنه سيساعد الأجهزة القديمة مثل (آي.فون 6) على العمل بصورة أفضل.

وقالت آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مدينة سان هوزيه إن تحديث (آي.أو.إس 12) بإمكانه تنفيذ مهام بسيطة، مثل فتح التطبيقات، بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها برنامج (آي.أو.إس 11) الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013.

كما أعلنت آبل عن خصائص جديدة تسمح للآباء بالتحكم في مدد استخدام أبنائهم للأجهزة بل والتطبيقات التي يمكن لهم استخدامها.

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