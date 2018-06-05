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الرئيسية | عالم التقنية | "إنوي" تعيد عروض الاشتراكات اللامحدودة

"إنوي" تعيد عروض الاشتراكات اللامحدودة

"إنوي" تعيد عروض الاشتراكات اللامحدودة
هسبريس الدار البيضاء
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 07:43

أقدمت "إنوي"، المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنيت، على مراجعة كل عروضها للهاتف النقال، وشرعت في توفير مجموعة باقات لا محدودة من المكالمات والإنترنيت.

وكشفت الشركة في بيان لها أن أسعار الباقة الجديدة من العروض تبتدئ من 49 درهما شهريا، وتتيح للزبناء الاستفادة من المكالمات اللامحدودة نحو زبناء العرض نفسه، ونحو كل أرقام "إنوي" بالنسبة لزبناء "فورفي 99 و149 درهما".

وأضاف البيان: "هذه العروض الجديدة تشهد كذلك عودة "الفورفي" اللامحدود باتجاه كل الأرقام الوطنية، وبدرجة سخاء استثنائية في ما يخص الإنترنيت بـ25 جيغا، وذلك بـ199 درهما".

وقال حسن فودة، مدير التسويق للأفراد لدى "إنوي": "إنها سابقة على المستوى الوطني. العروض الجديدة تمنح زبناءنا درجات سخاء غير مسبوقة. هي عروض تستجيب لحاجيات المغاربة الراهنة للاتصال بدون قيود والاستفادة بشكل مثالي من المكالمات ومن خدمات الإنترنيت على حد سواء. إنه أخيرا دليل آخر على التزام "إنوي" القوي بتوفير الإنترنيت للجميع".

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