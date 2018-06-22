"إنفينيكس" تستعد لإطلاق أحدث هواتفها الجديد"

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تكشف شركة "إنفينيكس" عن أحدث هواتفها الذكية "إنفينيكس نوت 5" في حفل سيقام الأسبوع الجاري ببرج خليفة في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت "إنفينيكس"، التابعة لشركة "TRANSSION" القابضة، إن هذا الهاتف الجديد جرى التعاون بخصوصه مع "جوجل"، ويحمل اسم "إنفينيكس نوت 5"، ويُعد أحدث ابتكاراتها من الهواتف المتنقلة التي "تتخطى حدود الذكاء" في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيكون موعد إطلاق الهاتف الجديد يوم 24 يونيو من الشهر الجاري، ويأتي بعدما حققت "إنفينيكس" نجاحاً لافتاً ونمواً ملحوظاً في المنطقة منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2013.

ويعتبر "إنفينيكس نوت 5" الجديد كلياً جزءاً من برنامج "أندرويد ون"، وتم تصميمه لتقديم أفضل تجارب نظام التشغيل "أندرويد" المعززة بإمكانات الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن للمستخدمين اختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات مثل "مساعد جوجل" وعدسات "جوجل".

وقال بنجامين جيانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيكس"، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، "تشكل التكنولوجيا المتقدمة ذات المظهر والأسلوب الأنيق المزيج الأمثل للعملاء المتشوقين لرسم ملامح الصيحات الجديدة في العالم".

وتروج علامة "إنفينيكس" حالياً لخمسة خطوط إنتاج هي: "زيرو"، "نوت"، "هوت"، "إس" و"سمارت"، وتستهدف السوق العالمية الممتدة من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، مروراً بجنوب شرق آسيا.